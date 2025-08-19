Для приготовления икры из баклажанов нужны только копеечные ингредиенты и немного времени, а эффект всегда на высшем уровне. 24 Канал предлагает приготовить одну из главных закусок сезона по-херсонски по рецепту из TikTok ira_akhtyrskaya_.
Как приготовить икру из баклажанов?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 1 болгарский перец;
– 2 помидора;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка томатной пасты.
Приготовление:
- Обжарьте лук, морковь, болгарский перец и баклажаны до мягкости, накройте крышкой и тушите примерно 10 минут.
- Затем добавьте измельченные помидоры, томатную пасту, немного соли, сахара и черного перца. Снова накройте крышкой и оставьте тушиться еще на 10 минут.
- Подавайте с гарниром или любимым хлебом.
Приятного аппетита!
