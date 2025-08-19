Для приготування ікри з баклажанів потрібні лише копійчані інгредієнти та трішки часу, а ефект завжди на найвищому рівні. 24 Канал пропонує приготувати одну з головних закусок сезону по-херсонськи за рецептом з TikTok ira_akhtyrskaya_.
Як приготувати ікру з баклажанів?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 1 болгарський перець;
– 2 помідори;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка томатної пасти.
Приготування:
- Обсмажте цибулю, моркву, болгарський перець і баклажани до м’якості, накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 10 хвилин.
- Потім додайте подрібнені помідори, томатну пасту, трохи солі, цукру й чорного перцю. Знову накрийте кришкою та залиште тушкуватися ще на 10 хвилин.
- Подавайте з гарніром або улюбленим хлібом.
Смачного!
