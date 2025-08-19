Для приготування ікри з баклажанів потрібні лише копійчані інгредієнти та трішки часу, а ефект завжди на найвищому рівні. 24 Канал пропонує приготувати одну з головних закусок сезону по-херсонськи за рецептом з TikTok ira_akhtyrskaya_.

Як приготувати ікру з баклажанів?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 1 болгарський перець;

– 2 помідори;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка томатної пасти.

Приготування:

Обсмажте цибулю, моркву, болгарський перець і баклажани до м’якості, накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 10 хвилин. Потім додайте подрібнені помідори, томатну пасту, трохи солі, цукру й чорного перцю. Знову накрийте кришкою та залиште тушкуватися ще на 10 хвилин. Подавайте з гарніром або улюбленим хлібом.

Смачного!

