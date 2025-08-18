Рецептів апетитних огірочків на зиму є безліч, але з гірчицею та кетчупом вони виходять просто неперевершеними. 24 Канал радить кожному у цьому переконатися з рецептом порталу Cookpad.
Як заготувати огірочки з гірчицею?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– 3 кілограми огірків;
– 500 грамів кетчупу;
– 200 грамів діжонської гірчиці;
– 200 мілілітрів рафінованої олії;
– 1 столова ложка солі;
– 4 столові ложки цукру;
– 80 мілілітрів оцту;
– 10 зубчиків часнику.
Приготування:
- Огірки добре промийте, залийте холодною водою і залиште на дві години. Потім зріжте кінчики з обох боків. Великі огірки розріжте уздовж на чотири частини, а тонкі – на дві.
- У каструлі з’єднайте кетчуп, гірчицю, олію, сіль та цукор. Ретельно перемішайте, поставте на плиту, доведіть до кипіння й проваріть кілька хвилин.
- Додайте огірки, розмішайте та дочекайтеся закипання. Потім всипте подрібнений часник і влийте оцет. Варіть ще близько 10 хвилин, постійно помішуючи. Огірки повинні стати світлішими.
- Готові огірки розкладіть у стерилізовані банки, залийте гарячим соусом і закатайте кришками.
- Накрийте банки рушником і залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть у прохолодне місце для зберігання.
Смачного!
