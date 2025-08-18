Рецептів апетитних огірочків на зиму є безліч, але з гірчицею та кетчупом вони виходять просто неперевершеними. 24 Канал радить кожному у цьому переконатися з рецептом порталу Cookpad.

До теми Потрібен лише пакет та 1 година: робимо малосольні огірочки в пакеті

Як заготувати огірочки з гірчицею?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 3 кілограми огірків;

– 500 грамів кетчупу;

– 200 грамів діжонської гірчиці;

– 200 мілілітрів рафінованої олії;

– 1 столова ложка солі;

– 4 столові ложки цукру;

– 80 мілілітрів оцту;

– 10 зубчиків часнику.

Приготування:

Огірки добре промийте, залийте холодною водою і залиште на дві години. Потім зріжте кінчики з обох боків. Великі огірки розріжте уздовж на чотири частини, а тонкі – на дві. У каструлі з’єднайте кетчуп, гірчицю, олію, сіль та цукор. Ретельно перемішайте, поставте на плиту, доведіть до кипіння й проваріть кілька хвилин. Додайте огірки, розмішайте та дочекайтеся закипання. Потім всипте подрібнений часник і влийте оцет. Варіть ще близько 10 хвилин, постійно помішуючи. Огірки повинні стати світлішими. Готові огірки розкладіть у стерилізовані банки, залийте гарячим соусом і закатайте кришками. Накрийте банки рушником і залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть у прохолодне місце для зберігання.

Смачного!

Свіжість мʼяса можна визначити одразу біля вітрини. Все, що для цього потрібно – знати простий секрет.