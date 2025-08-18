Такі огірочки стануть чудовим доповненням до будь-якого столу. Рецептом малосольних огірків в пакеті ділиться 24 Канал з посиланням на Kontrakty.ua.
Як зробити малосольні огірки в пакеті?
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки яблучного оцту;
– 3 столові ложки олії;
– пучок кропу.
Приготування:
- Огірки помийте, зріжте в кожного кінчики, розріжте вздовж навпіл, а потім кожну половинку ще раз. Складіть в пакет.
- Подрібніть часник і кріп, додайте їх у пакет до огірків, туди ж всипте сіль, цукор, влийте оцет і олію.
- Закрийте пакет і добряче струсіть. Покладіть його у холодильник на 1 годину, а тоді насолоджуйтеся.
Смачного!
