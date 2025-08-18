Рецептов аппетитных огурчиков на зиму есть множество, но с горчицей и кетчупом они получаются просто непревзойденными. 24 Канал советует каждому в этом убедиться с рецептом портала Cookpad.

Как заготовить огурчики с горчицей?

  • Время: 40 минут
  • Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:
– 3 килограмма огурцов;
– 500 граммов кетчупа;
– 200 граммов дижонской горчицы;
– 200 миллилитров рафинированного масла;
– 1 столовая ложка соли;
– 4 столовые ложки сахара;
– 80 миллилитров уксуса;
– 10 зубчиков чеснока.

Приготовление:

  1. Огурцы хорошо промойте, залейте холодной водой и оставьте на два часа. Затем срежьте кончики с обеих сторон. Большие огурцы разрежьте вдоль на четыре части, а тонкие – на две.
  2. В кастрюле соедините кетчуп, горчицу, масло, соль и сахар. Тщательно перемешайте, поставьте на плиту, доведите до кипения и проварите несколько минут.
  3. Добавьте огурцы, размешайте и дождитесь закипания. Затем всыпьте измельченный чеснок и влейте уксус. Варите еще около 10 минут, постоянно помешивая. Огурцы должны стать более светлыми.
  4. Готовые огурцы разложите в стерилизованные банки, залейте горячим соусом и закатайте крышками.
  5. Накройте банки полотенцем и оставьте до полного остывания. После этого перенесите в прохладное место для хранения.

Приятного аппетита!

