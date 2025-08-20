Назва страви походить від кримськотатарського слова sarmaq – "скручувати, згортати". Серед народів Кавказу вона також дуже популярна, але називається долма, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм kyrym_i_rym.

Як приготувати сарму?

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 50 – 60 винагорадних листків;
– 500 грамів фаршу;
– 150 грамів рису;
– 1 – 2 цибулини;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 500 мілілітрів води або бульйону;
– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

  1. Свіже виноградне листя обдайте окропом на 1 – 2 хвилини, щоб стало м’яким.
  2. Рис промийте та відваріть до напівготовності.
  3. Цибулю і часник подрібніть та додайте у фарш.
  4. Додайте до м’яса рис, посоліть, поперчіть, всипте спеції й добре перемішайте.
  5. На кожен лист викладіть по 1 – 2 чайні ложки начинки ближче до основи.
  6. Загорніть краї з боків і скрутіть лист у щільний рулетик.
  7. Викладіть сарму шарами у каструлю або казан.
  8. Залийте рулетики томатною пастою, розведеною водою чи бульйоном, щоб вони були повністю покриті.
  9. Накрийте тарілкою, щоб під час приготування сарма не розкручувалася.
  10. Тушкуйте на повільному вогні 1 – 1,5 години. Слідкуйте, щоб соус не википів. За потреби додайте ще води або бульйону.
  11. Подавайте гарячою зі сметаною, мацоні або часниковим соусом.

Смачного!

