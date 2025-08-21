Шакшука – це яєчня, приготована у густому соусу з томатів. Усі вважають її зіркою єврейської кухні, але насправді вона походить з Тунісу та є винаходом бедуїнів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Кѵеѕтіа smaku.

Втім, саме завдяки ізраїльським господиням та маркетологам шакшука стала відома на весь світ. Беремо прості інгредієнти – і нумо готувати!

Як приготувати шакшуку?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 помідори;

– пів столової ложки вершкового або оливкової олії;

– пів зубчика часнику;

– 2 яйця;

– спеції: сіль, свіжомелений перець, щіпка орегано, за бажанням – чилі та кмин.

– Для подачі: свіжий базилік, багет – до смаку.

Приготування:

Бланшуйте помідори, зніміть з них шкірку, приберіть плодоніжки, розріжте на четвертинки й наріжте м’якоть невеликими кубиками. На сковорідці розігрійте оливкову олію або розтопіть вершкове масло. Додайте натертий часник і злегка обсмажте, щоб він віддав аромат. Викладіть підготовлені помідори, приправте сіллю, перцем та спеціями. Смажте на сильному вогні приблизно 4 хвилини, не перемішуючи, щоб рідина випарувалась, а шматочки залишили форму. Якщо будете часто мішати, вони перетворяться на пюре. Додайте яйця, трохи підсоліть і накрийте кришкою. Готуйте близько 3 хвилин, поки білки повністю не схопляться. Подайте страву гарячою зі свіжим базиліком та хрустким багетом.

Смачного!

А доповнити шакшуку може легкий сезонний салат з огірків. Він готується за 5 хвилин і дарує чудовий смак.