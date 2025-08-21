Хрусткі свіжі огірочки – ідеальна основа для сезонного салату. Достатньо додати до нього кілька копійчаних інгредієнтів, щоб отримати страву, яка може стати відкриттям цього літа, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Як приготувати салат з огірків та плавлених сирків?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 огірки;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
– 2 плавлених сирки;
– 3 варених яйця;
– 2 зубчики часнику;
– 2 – 3 столові ложки сметани;
– кріп;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Огірки та яйця нарізаємо кубиком, сирки натираємо.
- Змішуємо всі інгредієнти.
- Заправляємо сметаною, солимо та перчимо.
- Найкраще поставити салат у холодильник, щоб смаки поєдналися ще краще.
Смачного!
Також варто зберегти огірочки на зиму. Ніжинський салат – чудовий варіант, який не втрачає актуальності вже роками.