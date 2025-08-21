Хрустящие свежие огурчики – идеальная основа для сезонного салата. Достаточно добавить к нему несколько копеечных ингредиентов, чтобы получить блюдо, которое может стать открытием этого лета, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Как приготовить салат из огурцов и плавленых сырков?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 3 огурца;

– 150 граммов консервированной кукурузы;

– 2 плавленых сырка;

– 3 вареных яйца;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки сметаны;

– укроп;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Огурцы и яйца нарезаем кубиком, сырки натираем. Смешиваем все ингредиенты. Заправляем сметаной, солим и перчим. Лучше всего поставить салат в холодильник, чтобы вкусы соединились еще лучше.

Приятного аппетита!

