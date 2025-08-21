Хрустящие свежие огурчики – идеальная основа для сезонного салата. Достаточно добавить к нему несколько копеечных ингредиентов, чтобы получить блюдо, которое может стать открытием этого лета, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Как приготовить салат из огурцов и плавленых сырков?
- Время: 5 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 3 огурца;
– 150 граммов консервированной кукурузы;
– 2 плавленых сырка;
– 3 вареных яйца;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 – 3 столовые ложки сметаны;
– укроп;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Огурцы и яйца нарезаем кубиком, сырки натираем.
- Смешиваем все ингредиенты.
- Заправляем сметаной, солим и перчим.
- Лучше всего поставить салат в холодильник, чтобы вкусы соединились еще лучше.
Приятного аппетита!
Также стоит сохранить огурчики на зиму. Нежинский салат – замечательный вариант, который не теряет актуальности уже годами.