Нежинский салат – это тот случай, когда малейшие усилия дают максимум результата. Он уместен на любом столе и идеально дополнит любимые блюда. 24 Канал предлагает запастись любимой классической закруткой по рецепту портала "Смакота".

Как приготовить нежинский салат на зиму?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 5 банок по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 1,2 килограмма огурцов;

– 750 граммов лука;

– 20 граммов молодого укропа;

в каждую банку:

– 2 – 3 горошины горького и душистого перца;

– 5 граммов соли;

– пол чайной ложки сахара;

– 1 столовая ложка уксуса 9%;

– лавровый лист.

Приготовление:

Порежьте огурцы кружочками, а лук – тонкими полукольцами. Измельчите укроп. Соедините все подготовленные ингредиенты в большой миске и хорошо перемешайте. В стерильные банки положите немного горького и душистого перца. Плотно утрамбуйте огуречную массу, сверху добавьте соль, сахар, уксус и лавровый лист. Поставьте банки в кастрюлю и залейте кипятком так, чтобы вода не доходила до горлышка примерно на 1,5 – 2 сантиметра. Прикройте стерилизованными крышками и оставьте на 20 минут. Далее доведите воду в кастрюле до кипения и на малом огне пастеризуйте банки около 20 минут. После этого достаньте их и герметично закрутите крышками. Переверните банки и укутайте до остывания.

Приятного аппетита!

