Нежинский салат – это тот случай, когда малейшие усилия дают максимум результата. Он уместен на любом столе и идеально дополнит любимые блюда. 24 Канал предлагает запастись любимой классической закруткой по рецепту портала "Смакота".

Как приготовить нежинский салат на зиму?

  • Время: 1 час
  • Порций: 5 банок по 0,5 литра

Ингредиенты:
– 1,2 килограмма огурцов;
– 750 граммов лука;
– 20 граммов молодого укропа;
в каждую банку:
– 2 – 3 горошины горького и душистого перца;
– 5 граммов соли;
– пол чайной ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса 9%;
– лавровый лист.

Приготовление:

  1. Порежьте огурцы кружочками, а лук – тонкими полукольцами.
  2. Измельчите укроп.
  3. Соедините все подготовленные ингредиенты в большой миске и хорошо перемешайте.
  4. В стерильные банки положите немного горького и душистого перца. Плотно утрамбуйте огуречную массу, сверху добавьте соль, сахар, уксус и лавровый лист.
  5. Поставьте банки в кастрюлю и залейте кипятком так, чтобы вода не доходила до горлышка примерно на 1,5 – 2 сантиметра.
  6. Прикройте стерилизованными крышками и оставьте на 20 минут.
  7. Далее доведите воду в кастрюле до кипения и на малом огне пастеризуйте банки около 20 минут.
  8. После этого достаньте их и герметично закрутите крышками.
  9. Переверните банки и укутайте до остывания.

Приятного аппетита!

