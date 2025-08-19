Ніжинський салат – це той випадок, коли найменші зусилля дають максимум результату. Він доречний на будь-якому столі та ідеально доповнить улюблені страви. 24 Канал пропонує запастися улюбленою класичною закруткою за рецептом порталу GreenPost.

Як приготувати ніжинський салат на зиму?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 5 банок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма огірків;

– 750 грамів цибулі;

– 20 грамів молодого кропу;

у кожну банку:

– 2 – 3 горошини гіркого та пахучого перцю;

– 5 грамів солі;

– пів чайної ложки цукру;

– 1 столова ложка оцту 9%;

– лавровий листок.

Приготування:

Поріжте огірки кружальцями, а цибулю – тонкими півкільцями. Подрібніть кріп. З’єднайте всі підготовлені інгредієнти у великій мисці й добре перемішайте. У стерильні банки покладіть трохи гіркого та духмяного перцю. Щільно утрамбуйте огіркову масу, зверху додайте сіль, цукор, оцет та лавровий листок. Поставте банки в каструлю й залийте окропом так, щоб вода не доходила до горлечка приблизно на 1,5 – 2 сантиметри. Прикрийте стерилізованими кришками й залиште на 20 хвилин. Далі доведіть воду в каструлі до кипіння й на малому вогні пастеризуйте банки близько 20 хвилин. Після цього дістаньте їх і герметично закрутіть кришками. Переверніть банки та закутайте до охолодження.

Смачного!

