Ніжинський салат – це той випадок, коли найменші зусилля дають максимум результату. Він доречний на будь-якому столі та ідеально доповнить улюблені страви. 24 Канал пропонує запастися улюбленою класичною закруткою за рецептом порталу GreenPost.
Як приготувати ніжинський салат на зиму?
- Час: 1 година
- Порцій: 5 банок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 1,2 кілограма огірків;
– 750 грамів цибулі;
– 20 грамів молодого кропу;
у кожну банку:
– 2 – 3 горошини гіркого та пахучого перцю;
– 5 грамів солі;
– пів чайної ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту 9%;
– лавровий листок.
Приготування:
- Поріжте огірки кружальцями, а цибулю – тонкими півкільцями.
- Подрібніть кріп.
- З’єднайте всі підготовлені інгредієнти у великій мисці й добре перемішайте.
- У стерильні банки покладіть трохи гіркого та духмяного перцю. Щільно утрамбуйте огіркову масу, зверху додайте сіль, цукор, оцет та лавровий листок.
- Поставте банки в каструлю й залийте окропом так, щоб вода не доходила до горлечка приблизно на 1,5 – 2 сантиметри.
- Прикрийте стерилізованими кришками й залиште на 20 хвилин.
- Далі доведіть воду в каструлі до кипіння й на малому вогні пастеризуйте банки близько 20 хвилин.
- Після цього дістаньте їх і герметично закрутіть кришками.
- Переверніть банки та закутайте до охолодження.
Смачного!
