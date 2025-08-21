Шакшука – это яичница, приготовленная в густом соусе из томатов. Все считают ее звездой еврейской кухни, но на самом деле она происходит из Туниса и является изобретением бедуинов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Кvestia smaku.

Читайте также Мировое признание: какой ресторан украинской кухни впервые появился в путеводителе Мишлен

Впрочем, именно благодаря израильским хозяйкам и маркетологам шакшука стала известна на весь мир. Берем простые ингредиенты – и давайте готовить!

Как приготовить шакшуку?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 помидора;

– пол столовой ложки сливочного или оливкового масла;

– пол зубчика чеснока;

– 2 яйца;

– специи: соль, свежемолотый перец, щепотка орегано, по желанию – чили и тмин.

– Для подачи: свежий базилик, багет – по вкусу.

Приготовление:

Бланшируйте помидоры, снимите с них кожицу, уберите плодоножки, разрежьте на четвертинки и нарежьте мякоть небольшими кубиками. На сковородке разогрейте оливковое масло или растопите сливочное масло. Добавьте натертый чеснок и слегка обжарьте, чтобы он отдал аромат. Выложите подготовленные помидоры, приправьте солью, перцем и специями. Жарьте на сильном огне примерно 4 минуты, не перемешивая, чтобы жидкость испарилась, а кусочки оставили форму. Если будете часто мешать, они превратятся в пюре. Добавьте яйца, немного подсолите и накройте крышкой. Готовьте около 3 минут, пока белки полностью не схватятся. Подайте блюдо горячим со свежим базиликом и хрустящим багетом.

Приятного аппетита!

А дополнить шакшуку может легкий сезонный салат из огурцов. Он готовится за 5 минут и дарит замечательный вкус.