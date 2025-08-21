Шакшука – это яичница, приготовленная в густом соусе из томатов. Все считают ее звездой еврейской кухни, но на самом деле она происходит из Туниса и является изобретением бедуинов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Кvestia smaku.
Впрочем, именно благодаря израильским хозяйкам и маркетологам шакшука стала известна на весь мир. Берем простые ингредиенты – и давайте готовить!
Как приготовить шакшуку?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 помидора;
– пол столовой ложки сливочного или оливкового масла;
– пол зубчика чеснока;
– 2 яйца;
– специи: соль, свежемолотый перец, щепотка орегано, по желанию – чили и тмин.
– Для подачи: свежий базилик, багет – по вкусу.
Приготовление:
- Бланшируйте помидоры, снимите с них кожицу, уберите плодоножки, разрежьте на четвертинки и нарежьте мякоть небольшими кубиками.
- На сковородке разогрейте оливковое масло или растопите сливочное масло. Добавьте натертый чеснок и слегка обжарьте, чтобы он отдал аромат.
- Выложите подготовленные помидоры, приправьте солью, перцем и специями. Жарьте на сильном огне примерно 4 минуты, не перемешивая, чтобы жидкость испарилась, а кусочки оставили форму.
- Если будете часто мешать, они превратятся в пюре.
- Добавьте яйца, немного подсолите и накройте крышкой. Готовьте около 3 минут, пока белки полностью не схватятся.
- Подайте блюдо горячим со свежим базиликом и хрустящим багетом.
Приятного аппетита!
