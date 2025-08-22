Украинская кулинарная культура – это вкусные шедевры из простых ингредиентов и неприхотливое приготовление. 24 Канал предлагает в очередной раз в этом убедиться, приготовив горохляники по рецепту из TikTok vikysia.ua.

Читайте также Завтрак, который покорил весь мир: откуда происходит шакшука и как ее приготовить

Как приготовить горохляники?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 пачка гороха (800 граммов);

– 1 стакан муки;

– 2 луковицы;

– соль, перец по вкусу;

– 1 яйцо.

Как приготовить горохляники: видео

Приготовление:

Отварите горох в соответствии с указаниями на упаковке. Лук очистите и нарежьте кубиками, после чего обжарьте на горячей сковороде до золотистости. Отцедите горох через дуршлаг и добавьте к нему поджаренный лук, муку, яйцо, соль и перец. Сформируйте котлетки и обжаривайте их на хорошо разогретой сковороде до образования румяной корочки. Крышкой накрывать не нужно. Подавайте блюдо со сметаной или греческим йогуртом.

Приятного аппетита!

Настоящий деликатес можно приготовить даже из субпродуктов. Звездный Александр Педан показал, как вкусно приготовить сердечки в соевом соусе.