Украинская кулинарная культура – это вкусные шедевры из простых ингредиентов и неприхотливое приготовление. 24 Канал предлагает в очередной раз в этом убедиться, приготовив горохляники по рецепту из TikTok vikysia.ua.
Как приготовить горохляники?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 пачка гороха (800 граммов);
– 1 стакан муки;
– 2 луковицы;
– соль, перец по вкусу;
– 1 яйцо.
Как приготовить горохляники: видео
Приготовление:
- Отварите горох в соответствии с указаниями на упаковке.
- Лук очистите и нарежьте кубиками, после чего обжарьте на горячей сковороде до золотистости.
- Отцедите горох через дуршлаг и добавьте к нему поджаренный лук, муку, яйцо, соль и перец.
- Сформируйте котлетки и обжаривайте их на хорошо разогретой сковороде до образования румяной корочки. Крышкой накрывать не нужно.
- Подавайте блюдо со сметаной или греческим йогуртом.
Приятного аппетита!
