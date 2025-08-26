Томатный сок зимой станет идеальным дополнением не только будничных, но и даже праздничных блюд. По крайней мере, родные и гости точно поблагодарят вас за такой подарок к столу. 24 Канал советует сделать запас томатного сока по рецепту Еспресо.TV.

В чем польза томатного сока Томатный сок – это настоящий кладезь полезных веществ. Здесь есть и витамин это, и витамины группы В, калий и минералы. Поэтому если вы употребляете сок, который был заготовлен без сахара или других консервантов – можете считать это порцией здоровья.

Как приготовить томатный сок?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 10 литров сока

Ингредиенты:

– 15 килограммов томатов;

– 10 – 15 чайных ложек соли.

Приготовление:

Простерилизуйте банки удобным способом. Помидоры тщательно вымойте и нарежьте кусочками такого размера, чтобы они легко проходили через соковыжималку. Пропустите помидоры через соковыжималку. Перелейте томатный сок в кастрюлю, добавьте соль из расчета 1 чайная ложка с горкой на 1 литр жидкости. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и проварите примерно 7 – 10 минут, периодически помешивайте. Горячий сок разлейте в стерилизованные банки и плотно закрутите крышками. Храните в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

