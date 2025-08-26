Томатний сік взимку стане ідеальним доповненням не лише буденних, а й навіть святкових страв. Принаймні, рідні та гості точно подякують вам за такий подарунок до столу. 24 Канал радить зробити запас томатного соку за рецептом Еспресо.TV.

У чому користь томатного соку Томатний сік – це справжнє джерело корисних речовин. Тут є і вітамін це, і вітаміни групи В, калій та мінерали. Тож якщо ви вживаєте сік, який був заготований без цукру чи інших консервантів – можете вважати це порцією здоровʼя.

Як приготувати томатний сік?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 10 літрів соку

Інгредієнти:

– 15 кілограмів томатів;

– 10 – 15 чайних ложок солі.

Приготування:

Простерилізуйте банки у зручний спосіб. Помідори ретельно вимийте й наріжте шматочками такого розміру, щоб вони легко проходили через соковижималку. Пропустіть помідори через соковижималку. Перелийте томатний сік у каструлю, додайте сіль із розрахунку 1 чайна ложка з гіркою на 1 літр рідини. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та проваріть приблизно 7 – 10 хвилин, періодично помішуйте. Гарячий сік розлийте у стерилізовані банки й щільно закрутіть кришками. Зберігайте у темному та прохолодному місці.

А якщо ваші помідори ще зелені – один лайфхак, з яким вони дозріють куди швидше. Не треба виставляти плоди на підвіконня, секрет значно простіший.