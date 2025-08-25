Секрети приготування квашеної капусти передавалися з покоління до покоління, тому вкрай важливо обрати рецепт, з яким все точно вдасться. 24 Канал з посиланням на Smak.telegraf ділиться перевіреним рецептом заквашування капусти на зиму.
Як заквасити капусту?
- Час: 35 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 3 кілограми капусти;
– 1 морква;
– 1 – 2 лаврових листи;
– 75 грамів кам'яної солі;
– 3 – 4 чорних перці горошком.
Приготування:
- Капусту очистьте від верхніх листочків, добре помийте, розріжте на дві частини. Нашинкуйте.
- Моркву натріть на великій тертці. Змішайте з капустою. Додайте сіль. Тоді мніть капусту так сильно, щоб вона пустила сік.
- На дно скляної банки викладіть кілька листків капусти, чорний перець горошком, лавровий лист. Далі в кілька шарів утрамбуйте капусту картопледавилкою або кулаком. Зверху викладіть гніт.
- Залиште капусту за кімнатної температури на 2 – 3 дні. Двічі на день проколіть капусту до дна, щоб вийшов вуглекислий газ. Піну, що утворюється на квашеній капусті, зніміть шумівкою.
- Потім поставте капусту в холодильник і вже за 5 – 7 днів капуста готова.
Смачного!
