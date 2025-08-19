Він стане ідеальним доповненням до страв із морепродуктів, супів чи просто як свіжий напій до обіду чи вечері. Рецептом томатного соку ділиться 24 Канал з посиланням на NV Food.
Як закрити томатний сік на зиму?
- Час: 50 хвилин
- Порції: 20
Інгредієнти:
– 10 кілограмів помідорів;
– 180 грамів солі;
– 75 грамів цукру.
Приготування:
- Промийте помідори під холодною водою, видаліть плодоніжки, зачекайте, поки вони висохнуть, і пропустіть через м'ясорубку.
- Отриману масу помістіть у каструлю та варіть на помірному вогні протягом 20 – 30 хвилин, регулярно помішуючи.
- З використанням занурювального блендера ретельно перемішайте вміст каструлі, а потім пропустіть масу через сито з дрібними отворами, щоб позбутися від надлишкових домішок.
- Додайте цукор та сіль до томатного пюре, ретельно розчиніть і доведіть до кипіння. Продовжуйте варити протягом 5 хвилин.
- Готову суміш розлийте по банках, добре закрийте кришками і помістіть для зберігання до холодильника або прохолодної камери.
Смачного!
Якщо здається, що сік це дуже банально, можете спробувати приготувати буряковий квас. В давнину він відігравав значну роль у приготуванні борщів та обрядових страв.