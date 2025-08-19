Он станет идеальным дополнением к блюдам из морепродуктов, супов или просто как свежий напиток к обеду или ужину. Рецептом томатного сока делится 24 Канал со ссылкой на NV Food.

Читайте также Нужен только пакет и 1 час: делаем малосольные огурчики в пакете

Как закрыть томатный сок на зиму?

Время: 50 минут

50 минут Порции: 20

Ингредиенты:

– 10 килограммов помидоров;

– 180 граммов соли;

– 75 граммов сахара.

Приготовление:

Промойте помидоры под холодной водой, удалите плодоножки, подождите, пока они высохнут, и пропустите через мясорубку.

Полученную массу поместите в кастрюлю и варите на умеренном огне в течение 20 – 30 минут, регулярно помешивая.

С использованием погружного блендера тщательно перемешайте содержимое кастрюли, а затем пропустите массу через сито с мелкими отверстиями, чтобы избавиться от избыточных примесей.

Добавьте сахар и соль к томатному пюре, тщательно растворите и доведите до кипения. Продолжайте варить в течение 5 минут.

Готовую смесь разлейте по банкам, хорошо закройте крышками и поместите для хранения в холодильник или прохладную камеру.

Приятного аппетита!

Если кажется, что сок это очень банально, можете попробовать приготовить свекольный квас. В древности он играл значительную роль в приготовлении борщей и обрядовых блюд.