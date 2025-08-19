Он станет идеальным дополнением к блюдам из морепродуктов, супов или просто как свежий напиток к обеду или ужину. Рецептом томатного сока делится 24 Канал со ссылкой на NV Food.
Читайте также Нужен только пакет и 1 час: делаем малосольные огурчики в пакете
Как закрыть томатный сок на зиму?
- Время: 50 минут
- Порции: 20
Ингредиенты:
– 10 килограммов помидоров;
– 180 граммов соли;
– 75 граммов сахара.
Приготовление:
- Промойте помидоры под холодной водой, удалите плодоножки, подождите, пока они высохнут, и пропустите через мясорубку.
- Полученную массу поместите в кастрюлю и варите на умеренном огне в течение 20 – 30 минут, регулярно помешивая.
- С использованием погружного блендера тщательно перемешайте содержимое кастрюли, а затем пропустите массу через сито с мелкими отверстиями, чтобы избавиться от избыточных примесей.
- Добавьте сахар и соль к томатному пюре, тщательно растворите и доведите до кипения. Продолжайте варить в течение 5 минут.
- Готовую смесь разлейте по банкам, хорошо закройте крышками и поместите для хранения в холодильник или прохладную камеру.
Приятного аппетита!
Если кажется, что сок это очень банально, можете попробовать приготовить свекольный квас. В древности он играл значительную роль в приготовлении борщей и обрядовых блюд.