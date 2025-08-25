Секреты приготовления квашеной капусты передавались из поколения в поколение, поэтому крайне важно выбрать рецепт, с которым все точно удастся. 24 Канал со ссылкой на Smak.telegraf делится проверенным рецептом заквашивания капусты на зиму.
Как заквасить капусту?
- Время: 35 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 3 килограмма капусты;
– 1 морковь;
– 1 – 2 лавровых листа;
– 75 граммов каменной соли;
– 3 – 4 черных перца горошком.
Приготовление:
- Капусту очистите от верхних листочков, хорошо помойте, разрежьте на две части. Нашинковать.
- Морковь натрите на крупной терке. Смешайте с капустой. Добавьте соль. Тогда сминайте капусту так сильно, чтобы она пустила сок.
- На дно стеклянной банки выложите несколько листьев капусты, черный перец горошком, лавровый лист. Далее в несколько слоев утрамбуйте капусту картофеледавилкой или кулаком. Сверху выложите гнет.
- Оставьте капусту при комнатной температуре на 2 – 3 дня. Дважды в день проколите капусту до дна, чтобы вышел углекислый газ. Пену, образующуюся на квашеной капусте, снимите шумовкой.
- Затем поставьте капусту в холодильник и уже через 5 – 7 дней капуста готова.
Приятного аппетита!
