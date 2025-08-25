Секреты приготовления квашеной капусты передавались из поколения в поколение, поэтому крайне важно выбрать рецепт, с которым все точно удастся. 24 Канал со ссылкой на Smak.telegraf делится проверенным рецептом заквашивания капусты на зиму.

Читайте также Нужен только пакет и 1 час: делаем малосольные огурчики в пакете

Как заквасить капусту?

Время: 35 минут

35 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 3 килограмма капусты;

– 1 морковь;

– 1 – 2 лавровых листа;

– 75 граммов каменной соли;

– 3 – 4 черных перца горошком.

Приготовление:

Капусту очистите от верхних листочков, хорошо помойте, разрежьте на две части. Нашинковать.

Морковь натрите на крупной терке. Смешайте с капустой. Добавьте соль. Тогда сминайте капусту так сильно, чтобы она пустила сок.

На дно стеклянной банки выложите несколько листьев капусты, черный перец горошком, лавровый лист. Далее в несколько слоев утрамбуйте капусту картофеледавилкой или кулаком. Сверху выложите гнет.

Оставьте капусту при комнатной температуре на 2 – 3 дня. Дважды в день проколите капусту до дна, чтобы вышел углекислый газ. Пену, образующуюся на квашеной капусте, снимите шумовкой.

Затем поставьте капусту в холодильник и уже через 5 – 7 дней капуста готова.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: консервированный томатный сок – полезный и вкусный напиток.