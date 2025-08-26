Однак, є один хитрий лайфхак, який допоможе помідорам миттєво налитися та дозріти. 24 Канал з посиланням на Express розповідає, як змусити червоніти зірвані зелені помідори.

Як змусити помідори швидко почервоніти?

У садівничих рекомендаціях експерти застерігають від практики збирання зелених помідорів з грядки. Плоди, як правило, не дозрівають, якщо їх вилучити з природного середовища, яке включає вплив сонячного світла та поживних речовин з ґрунту. Однак, якщо іншого виходу немає, можна спробувати "штучно" допомогти їм дозріти.

Один із запропонованих методів передбачає розміщення зелених помідорів на підвіконні, що дозволяє сонячному світлу сприяти процесу дозрівання.

Лайфхак почервоніння помідорів
Лайфхак почервоніння помідорів / Фото Unsplash

Інший, більше ефективний метод, полягає у використанні звичайного домашнього предмета: банана.

  • Покладіть зелені помідори в миску, а зверху до них банан.
  • Накрийте все це чистою натуральною тканиною і чекайте.

Газ етилен, що виділяється бананом, прискорить процес дозрівання. Ваші помідори почервоніють, й можна буде насолоджуватися своїм урожаєм.

