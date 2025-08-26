Однак, є один хитрий лайфхак, який допоможе помідорам миттєво налитися та дозріти. 24 Канал з посиланням на Express розповідає, як змусити червоніти зірвані зелені помідори.

Як змусити помідори швидко почервоніти?

У садівничих рекомендаціях експерти застерігають від практики збирання зелених помідорів з грядки. Плоди, як правило, не дозрівають, якщо їх вилучити з природного середовища, яке включає вплив сонячного світла та поживних речовин з ґрунту. Однак, якщо іншого виходу немає, можна спробувати "штучно" допомогти їм дозріти.

Один із запропонованих методів передбачає розміщення зелених помідорів на підвіконні, що дозволяє сонячному світлу сприяти процесу дозрівання.



Лайфхак почервоніння помідорів / Фото Unsplash

Інший, більше ефективний метод, полягає у використанні звичайного домашнього предмета: банана.

Покладіть зелені помідори в миску, а зверху до них банан.

Накрийте все це чистою натуральною тканиною і чекайте.

Газ етилен, що виділяється бананом, прискорить процес дозрівання. Ваші помідори почервоніють, й можна буде насолоджуватися своїм урожаєм.

