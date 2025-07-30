Якщо цього не зробити, можна залишитися без запасів на зиму. Яка сіль підходить для консервування, а яка – все зіпсує, розповідає 24 Канал з посиланням на RadioClub.

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Яка сіль підходить для консервування, а яка – ні?

Більшість рецептів розроблені спеціально для крупної кам'яної солі, яка зазвичай вимірюється в ложках. Отже, використання дуже дрібної солі не рекомендується для цілей консервації.

Аналогічно, морська та кошерна сіль, які мають більші кристали, ніж кам'яна сіль, також можуть призвести до неточностей у вимірах. Різна щільність цих солей ускладнює визначення правильної кількості. Щоб не пересолити консервацію або не недосолити доведеться перераховувати вагу, вимірюючи її вагами.

Морська сіль, яку отримують шляхом випаровування морської води, ускладнить процес консервування. Експерти попереджають, що мінерали морської солі можуть вступати в реакцію з консервованими продуктами, потенційно змінюючи їх смак.

Йодована сіль вважається непридатною для консервування закруток через вміст йоду, який гальмує процес ферментації. Це може призвести до підвищеного ризику розриву кришок під час консервації. Крім того, навіть якщо заготовки залишаться цілими, їх навряд вживатимуть, оскільки йод змінює смак кінцевого продукту.

А сіль з антизлежувачами – це звичайна кам'яна сіль, яка містить агенти (вони вказуються на упаковці – Е536, Е535 або Е538). Хоча ці речовини призначені для запобігання злипанню кристалів солі, можуть призвести до помутніння маринадів. Мало того, у важких випадках ці добавки можуть порушити герметичність банок.

Експерти не радять експериментувати з сіллю і використовувати кам'яну сіль крупного помелу. Інакше можна витратити час і гроші, а в підсумку залишитися на зиму з пустими полицями в коморі.

А ви знаєте: що не додавати під час консервації огірків.