Если этого не сделать, можно остаться без запасов на зиму. Какая соль подходит для консервирования, а какая – все испортит, рассказывает 24 Канал со ссылкой на RadioClub.

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Какая соль подходит для консервирования, а какая – нет?

Большинство рецептов разработаны специально для крупной каменной соли, которая обычно измеряется в ложках. Следовательно, использование очень мелкой соли не рекомендуется для целей консервации.

Аналогично, морская и кошерная соль, которые имеют более крупные кристаллы, чем каменная соль, также могут привести к неточностям в измерениях. Разная плотность этих солей затрудняет определение правильного количества. Чтобы не пересолить консервацию или недосолить придется пересчитывать вес, измеряя ее весами.

Морская соль, которую получают путем испарения морской воды, усложнит процесс консервирования. Эксперты предупреждают, что минералы морской соли могут вступать в реакцию с консервированными продуктами, потенциально изменяя их вкус.

Йодированная соль считается непригодной для консервирования закруток из-за содержания йода, который тормозит процесс ферментации. Это может привести к повышенному риску разрыва крышек во время консервации. Кроме того, даже если заготовки останутся целыми, их вряд ли будут употреблять, поскольку йод меняет вкус конечного продукта.

А соль с антислеживателями – это обычная каменная соль, которая содержит агенты (они указываются на упаковке – Е536, Е535 или Е538). Хотя эти вещества предназначены для предотвращения слипания кристаллов соли, могут привести к помутнению маринадов. Мало того, в тяжелых случаях эти добавки могут нарушить герметичность банок.

Эксперты не советуют экспериментировать с солью и использовать каменную соль крупного помола. Иначе можно потратить время и деньги, а в итоге остаться на зиму с пустыми полками в кладовке.

А вы знаете: что не добавлять во время консервации огурцов.