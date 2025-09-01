Природа щедро наградила нас своими дарами, поэтому пришло время не просто ими насладиться, но и заготовить их к следующему сезону. Еще наши предки учитывали лунный календарь, поэтому 24 Канал предлагает перенять этот опыт, чтобы консервация точно получилась отличной.

Что благоприятно консервировать в сентябре?

Сентябрь – один из лучших месяцев для зимних заготовок. В этот месяц вы можете готовить любые припасы, которые вам захочется иметь в своей кладовке.

Однако в начале месяца лучше обойтись мелкими заготовками. Вскоре луна будет в полнолунии, а значит, лучшие дни цикла консерваций нас ждут впереди.

Как луна влияет на закрутки?

Все дело в жидкостях, которые "двигаются" согласно лунному циклу. Именно поэтому не рекомендуется делать закрутки тогда, когда месяц полностью – они могут получиться удачными, но шансы на то, что консервация "взорвется" слишком высоки, поэтому опытные хозяйки предпочитают не рисковать.

В какие дни лучше всего делать консервацию?

В сентябре 2025 года лучшим для консервации будет 20 день месяца. Также замечательными закрутки точно получатся 13 и 14 сентября.

24, 27, 28 сентября – хорошие дни, когда вы можете быть спокойными за свою работу. С консервацией все будет в порядке, что вы почувствуете уже зимой.

8 сентября месяц будет полным, поэтому 7, 9 и 10 число – категорически неудачные для консервации. Во все остальные дни можете заниматься заготовкой, однако культового результата ожидать не стоит.

Когда консервировать огурцы и помидоры?

Согласно лунному календарю, эти закрутки стоит готовить в конце месяца. Так значительно выше шансы на то, что результат будет максимально удачным, и ваши зимние трапезы с этими закусками будут просто непревзойденными.

Как заготовить помидоры с чесноком на зиму?

Ингредиенты:

– 1 килограмм помидоров;

– 45 миллилитров уксуса;

– 20 граммов сахара;

– 15 граммов соли;

– 100 граммов чеснока;

– 200 граммов лука;

– специи: душистый перец, лавровый лист, горчица в зернах.

Приготовление:

На дно стерилизованной банки ставим лавровый лист, немного горчицы и свежую зелень. Чеснок и лук очищаем, нарезаем кружочками и добавляем в банку. Помидоры моем и аккуратно складываем в банку, оставляя сверху немного свободного места. В кастрюле закипаем полтора литра воды, всыпаем сахар и соль, вливаем уксус и даем маринаду несколько минут покипеть. После этого остужаем рассол и заливаем им помидоры. Пастеризуем банки примерно 5 минут. Закручиваем, переворачиваем, укутываем и оставляем охлаждаться.

Какие могут быть ошибки во время консервации?