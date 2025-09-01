Природа щедро наградила нас своими дарами, поэтому пришло время не просто ими насладиться, но и заготовить их к следующему сезону. Еще наши предки учитывали лунный календарь, поэтому 24 Канал предлагает перенять этот опыт, чтобы консервация точно получилась отличной.
Что благоприятно консервировать в сентябре?
Сентябрь – один из лучших месяцев для зимних заготовок. В этот месяц вы можете готовить любые припасы, которые вам захочется иметь в своей кладовке.
Однако в начале месяца лучше обойтись мелкими заготовками. Вскоре луна будет в полнолунии, а значит, лучшие дни цикла консерваций нас ждут впереди.
Как луна влияет на закрутки?
Все дело в жидкостях, которые "двигаются" согласно лунному циклу. Именно поэтому не рекомендуется делать закрутки тогда, когда месяц полностью – они могут получиться удачными, но шансы на то, что консервация "взорвется" слишком высоки, поэтому опытные хозяйки предпочитают не рисковать.
В какие дни лучше всего делать консервацию?
В сентябре 2025 года лучшим для консервации будет 20 день месяца. Также замечательными закрутки точно получатся 13 и 14 сентября.
24, 27, 28 сентября – хорошие дни, когда вы можете быть спокойными за свою работу. С консервацией все будет в порядке, что вы почувствуете уже зимой.
Ваша консервация будет непревзойденной / Фото Pixabay
8 сентября месяц будет полным, поэтому 7, 9 и 10 число – категорически неудачные для консервации. Во все остальные дни можете заниматься заготовкой, однако культового результата ожидать не стоит.
Когда консервировать огурцы и помидоры?
Согласно лунному календарю, эти закрутки стоит готовить в конце месяца. Так значительно выше шансы на то, что результат будет максимально удачным, и ваши зимние трапезы с этими закусками будут просто непревзойденными.
Как заготовить помидоры с чесноком на зиму?
- Час: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров;
– 45 миллилитров уксуса;
– 20 граммов сахара;
– 15 граммов соли;
– 100 граммов чеснока;
– 200 граммов лука;
– специи: душистый перец, лавровый лист, горчица в зернах.
Приготовление:
- На дно стерилизованной банки ставим лавровый лист, немного горчицы и свежую зелень.
- Чеснок и лук очищаем, нарезаем кружочками и добавляем в банку.
- Помидоры моем и аккуратно складываем в банку, оставляя сверху немного свободного места.
- В кастрюле закипаем полтора литра воды, всыпаем сахар и соль, вливаем уксус и даем маринаду несколько минут покипеть.
- После этого остужаем рассол и заливаем им помидоры.
- Пастеризуем банки примерно 5 минут.
- Закручиваем, переворачиваем, укутываем и оставляем охлаждаться.
Какие могут быть ошибки во время консервации?
- Самая частая проблема – чистота банок. Их нужно хорошо мыть и стерилизовать.
- Еще одна проблема – не слишком качественная вода, которую используют для маринада.
- Часто результат портится в результате неправильных экспериментов с рецептом.