Яйца, сыр и колбаса – это сочетание, которое всегда срабатывает на отлично. Добавляем несколько овощей, заправляем – и на вашем столе уже стоит шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Как быстро приготовить салат с сыром и колбасой?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 160 граммов колбасы;
– 120 граммов твердого сыра;
– 3 вареных яйца;
– 3 свежих огурца;
– 2 помидора;
– 1 пучок зеленого лука;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– пол чайной ложки соли;
– 3 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
- Нарезаем колбасу кружочками, а затем тонкой соломкой.
- Сыр режем соломкой.
- Огурцы также нарезаем тонкими полосками.
- Помидоры делим на четвертинки, убираем середину и шинкуем тонкими пластинками.
- Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и нарезаем полукольцами.
- Зеленый лук мелко рубим.
- Соединяем все подготовленные продукты в большой миске, добавляем кукурузу.
- Приправляем солью, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Приятного аппетита!
