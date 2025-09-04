Яйца, сыр и колбаса – это сочетание, которое всегда срабатывает на отлично. Добавляем несколько овощей, заправляем – и на вашем столе уже стоит шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Как быстро приготовить салат с сыром и колбасой?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 160 граммов колбасы;
– 120 граммов твердого сыра;
– 3 вареных яйца;
– 3 свежих огурца;
– 2 помидора;
– 1 пучок зеленого лука;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– пол чайной ложки соли;
– 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

  1. Нарезаем колбасу кружочками, а затем тонкой соломкой.
  2. Сыр режем соломкой.
  3. Огурцы также нарезаем тонкими полосками.
  4. Помидоры делим на четвертинки, убираем середину и шинкуем тонкими пластинками.
  5. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и нарезаем полукольцами.
  6. Зеленый лук мелко рубим.
  7. Соединяем все подготовленные продукты в большой миске, добавляем кукурузу.
  8. Приправляем солью, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Приятного аппетита!

Что приготовить параллельно с салатом?

