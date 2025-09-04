В приготовлении фучок нет ничего сложного, поэтому будьте готовы к тому, что вам захочется готовить их чуть ли не каждый день. Особенно вкусными они будут со сметаной или грибным соусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Фучки родом из лемковской кухни, которая является очень простой и прикладной, а ее блюда – питательные и не хлопотные. Делаются фучки до неприличия просто,

– рассказала Марианна Душар, известная как "пани Стефа".

Как приготовить фучки?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан квашеной капусты;

– 1 стакан муки;

– 1 стакан молока;

– 1 луковица;

– 3 яйца;

– 2 грамма соды;

– 2 грамма тмина;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление:

Квашеную капусту отжимаем от лишней жидкости и мелко шинкуем. Лук нарезаем как можно меньше. В глубокой миске соединяем молоко, яйца, соду, соль и муку, замешиваем тесто немного гуще, чем для блинов. Добавляем капусту, лук и тмин, тщательно перемешиваем. Консистенция должна напоминать густую сметану. Если получилось слишком густо – доливаем молоко, если редко – подсыпаем еще муки. Жарим оладьи на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Подаем со сметаной или грибным соусом.

Приятного аппетита!

