В современном ритме жизни так важно всегда иметь в холодильнике что-то вкусное и питательное. Паштет с цуккини и сыром – это замечательная закуска, с которой перекуса с нетерпением будут ждать даже ваши дети, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Как приготовить паштет из цуккини и сыром?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов цуккини;
– 100 граммов сливочного сыра;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Цуккини нарезаем кружочками толщиной примерно 5 миллиметров.
- Перекладываем в миску, добавляем соль и масло, перемешиваем и оставляем настояться полчаса.
- На противень стелим бумагу для выпекания и выкладываем кружочки цуккини. Запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15 – 20 минут.
- После выпекания даем овощам остыть, перекладываем их в чашу блендера, добавляем чеснок и свежую зелень, взбиваем до кремовой массы.
- Затем добавляем сливочный и твердый сыр и еще раз взбиваем.
- Подаем на кусочках хлеба или гренках.
Приятного аппетита!
Какие еще есть бюджетные и вкусные закуски?
- Стоит внимания намазка из кабачков и плавленого сыра.
- Она получается очень нежной и нравится даже детям.