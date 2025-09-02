У сучасному ритмі життя так важливо завжди мати у холодильнику щось смачне та поживне. Паштет з цукіні та сиром – це чудова закуска, з якою перекусу з нетерпінням чекатимуть навіть ваші діти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Місячний календар закруток на вересень

Як приготувати паштет з цукіні та сиром?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів цукіні;
– 100 грамів вершкового сиру;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець та зелень до смаку.

Приготування:

  1. Цукіні нарізаємо кружечками товщиною приблизно 5 міліметрів.
  2. Перекладаємо в миску, додаємо сіль та олію, перемішуємо й залишаємо настоятися пів години.
  3. На деко стелимо папір для випікання та викладаємо кружечки цукіні. Запікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 15 – 20 хвилин.
  4. Після випікання даємо овочам охолонути, перекладаємо їх у чашу блендера, додаємо часник і свіжу зелень, збиваємо до кремової маси.
  5. Потім додаємо вершковий і твердий сир та ще раз збиваємо.
  6. Подаємо на шматочках хліба чи грінках.

Смачного!

Які ще є бюджетні і смачні закуски?

  • Варта уваги намазка з кабачків та плавленого сиру.
  • Вона виходить дуже ніжною та подобається навіть дітям.