У сучасному ритмі життя так важливо завжди мати у холодильнику щось смачне та поживне. Паштет з цукіні та сиром – це чудова закуска, з якою перекусу з нетерпінням чекатимуть навіть ваші діти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як приготувати паштет з цукіні та сиром?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів цукіні;

– 100 грамів вершкового сиру;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець та зелень до смаку.

Приготування:

Цукіні нарізаємо кружечками товщиною приблизно 5 міліметрів. Перекладаємо в миску, додаємо сіль та олію, перемішуємо й залишаємо настоятися пів години. На деко стелимо папір для випікання та викладаємо кружечки цукіні. Запікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 15 – 20 хвилин. Після випікання даємо овочам охолонути, перекладаємо їх у чашу блендера, додаємо часник і свіжу зелень, збиваємо до кремової маси. Потім додаємо вершковий і твердий сир та ще раз збиваємо. Подаємо на шматочках хліба чи грінках.

Смачного!

