Всього за 20 хвилин ви приготуєте страву, яка сподобається навіть найскептичнішим споживачам. Рецептом намазки з кабачків ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @_with_anna._.

Як приготувати кабачкову намазку?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 600 грамів кабачків;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 зубок часнику;

– 2 плавлених сирки;

– сіль, перець – на смак;

– олія для смаження.

Покроковий рецепт намазки: дивіться відео

Приготування:

Кабачки наріжте на кубики. Посоліть і відтисніть.

Цибулю наріжте кубиками. Підсмажте на олії до золотистості. Додайте терту моркву і смажте ще 2 хвилини.

Відтисніть від рідини кабачки й додайте до овочів. Тушкуйте під кришкою до м'якості.

Натріть часник і додайте тертий плавлений сир. Перемішайте і додайте спеції. Зачекайте, поки розтане сир, і можете подавати.

Смачного!

Що ще приготувати з кабачків?