Як смачно закрутити ікру з кабачків?

Кабачкова ікра з майонезом

  • Час: 3,5 години
  • Порції: 6

Інгредієнти:
– 3 кілограми кабачків;
– 10 – 15 зубків часнику;
– 250 грамів томатної пасти;
– 250 грамів майонезу;
– 1 столова ложка солі;
– 100 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки червоного меленого перцю;
– 100 грамів олії;
– 2 столові ложки оцту 9%.

Приготування:

  1. Кабачки помийте, поріжте, очистьте від шкірки та насіння. Пропустіть їх через м'ясорубку разом із часником.
  2. Додайте майонез, томатну пасту, сіль, цукор, перець, олію й варіть на повільному вогні 2,5 години, періодично помішуючи.
  3. Тим часом помийте банки, простерилізуйте.
  4. Після завершення вказаного часу, влийте в ікру 2 столові ложки оцту й вимкніть. Розлийте ікру в банки й закрутіть. Залиште охолоджуватися.

Готово!

Кабачкова ікра з кетчупом

  • Час: 1 година
  • Порції: 3

Інгредієнти:
– 1,4 кілограма кабачків;
– 300 грамів моркви;
– 300 грамів цибулі;
– 4 зубки часнику;
– 1/3 склянки олії;
– 200 грамів кетчупу;
– 1,5 столової ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка оцту;
– чорний мелений перець – на смак.

Приготування:

  1. Цибулю та кабачки наріжте кубиками, моркву натріть на великій тертці.
  2. У товстому сотейнику нагрійте олію, обсмажте в ній до золотистого кольору цибулю з морквою.
  3. Додайте в сотейник кабачок і готуйте під кришкою доки він не розм'якне, періодично помішуючи.
  4. Коли кабачок буде майже готовий додайте цукор, сіль, чорний мелений перець, кетчуп. Перемішайте і тушкуйте на повільному вогні близько 5 хвилин.
  5. Використовуючи блендер, подрібніть кабачкову ікру з кетчупом до однорідної консистенції, додайте оцет і добре вимішайте.
  6. Поверніть ікру на плиту та доведіть її до кипіння. Тепер кабачкову ікру з кетчупом можна розкласти по стерилізованих банках і накрити кришками, але поки що не герметично.
  7. Банки з ікрою поставте в каструлю і залийте теплою водою, щоб вона покривала банки десь на 80%.
  8. З моменту закипання води стерилізуйте кабачкову ікру в банках 15 хвилин. Через цей час вийміть банки із каструлі, герметично закрийте кришками.
  9. Залишіть ікру доки вона повністю не охолоне, потім перенесіть у захищене від сонця прохолодне місце.

Готово!

Кабачкова ікра на сковороді

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 солодкий перець;
– 2 зубки часнику;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки майонезу;
– пучок кропу і петрушки;
– сіль, перець, цукор – на смак;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Підготуйте всі овочі: очистьте і вимийте. Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте півкільцями, а кабачок – натріть. Перець очистьте від насіння і наріжте соломкою. Зелень дрібно посічіть.
  2. На сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю та моркву приблизно 5 хвилин.
  3. Додайте на сковороду кабачки та перець, тушкуйте на маленькому вогні 6 – 8 хвилин, час від часу помішуючи.
  4. Додайте сіль, перець і тушкуйте ще 8 хвилин. Тим часом дрібно наріжте часник, всипте його разом із цукром до овочів і все добре перемішайте.
  5. В кінці додайте томатну пасту і майонез, тушкуйте ще 10 хвилин. Додайте зелень, перемішайте і готуйте ще 2 – 3 хвилини.

Готово!

