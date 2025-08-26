24 Канал з посиланням на Torchyn та фудблогерку @innakluchnik31 пропонує 3 рецепти кабачкової ікри на зиму: з майонезом, кетчупом або швидкоруч на сковороді. Оберіть найкращий для себе, одне відомо точно – кожен приємно здивує своїм результатом.
Як смачно закрутити ікру з кабачків?
Кабачкова ікра з майонезом
- Час: 3,5 години
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 3 кілограми кабачків;
– 10 – 15 зубків часнику;
– 250 грамів томатної пасти;
– 250 грамів майонезу;
– 1 столова ложка солі;
– 100 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки червоного меленого перцю;
– 100 грамів олії;
– 2 столові ложки оцту 9%.
Приготування:
- Кабачки помийте, поріжте, очистьте від шкірки та насіння. Пропустіть їх через м'ясорубку разом із часником.
- Додайте майонез, томатну пасту, сіль, цукор, перець, олію й варіть на повільному вогні 2,5 години, періодично помішуючи.
- Тим часом помийте банки, простерилізуйте.
- Після завершення вказаного часу, влийте в ікру 2 столові ложки оцту й вимкніть. Розлийте ікру в банки й закрутіть. Залиште охолоджуватися.
Готово!
Кабачкова ікра з кетчупом
- Час: 1 година
- Порції: 3
Інгредієнти:
– 1,4 кілограма кабачків;
– 300 грамів моркви;
– 300 грамів цибулі;
– 4 зубки часнику;
– 1/3 склянки олії;
– 200 грамів кетчупу;
– 1,5 столової ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка оцту;
– чорний мелений перець – на смак.
Приготування:
- Цибулю та кабачки наріжте кубиками, моркву натріть на великій тертці.
- У товстому сотейнику нагрійте олію, обсмажте в ній до золотистого кольору цибулю з морквою.
- Додайте в сотейник кабачок і готуйте під кришкою доки він не розм'якне, періодично помішуючи.
- Коли кабачок буде майже готовий додайте цукор, сіль, чорний мелений перець, кетчуп. Перемішайте і тушкуйте на повільному вогні близько 5 хвилин.
- Використовуючи блендер, подрібніть кабачкову ікру з кетчупом до однорідної консистенції, додайте оцет і добре вимішайте.
- Поверніть ікру на плиту та доведіть її до кипіння. Тепер кабачкову ікру з кетчупом можна розкласти по стерилізованих банках і накрити кришками, але поки що не герметично.
- Банки з ікрою поставте в каструлю і залийте теплою водою, щоб вона покривала банки десь на 80%.
- З моменту закипання води стерилізуйте кабачкову ікру в банках 15 хвилин. Через цей час вийміть банки із каструлі, герметично закрийте кришками.
- Залишіть ікру доки вона повністю не охолоне, потім перенесіть у захищене від сонця прохолодне місце.
Готово!
Кабачкова ікра на сковороді
- Час: 45 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 солодкий перець;
– 2 зубки часнику;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки майонезу;
– пучок кропу і петрушки;
– сіль, перець, цукор – на смак;
– олія для смаження.
Приготування:
- Підготуйте всі овочі: очистьте і вимийте. Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте півкільцями, а кабачок – натріть. Перець очистьте від насіння і наріжте соломкою. Зелень дрібно посічіть.
- На сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю та моркву приблизно 5 хвилин.
- Додайте на сковороду кабачки та перець, тушкуйте на маленькому вогні 6 – 8 хвилин, час від часу помішуючи.
- Додайте сіль, перець і тушкуйте ще 8 хвилин. Тим часом дрібно наріжте часник, всипте його разом із цукром до овочів і все добре перемішайте.
- В кінці додайте томатну пасту і майонез, тушкуйте ще 10 хвилин. Додайте зелень, перемішайте і готуйте ще 2 – 3 хвилини.
Готово!
