Кабачкова ікра, улюблена багатьма з дитинства, ніколи не втрачає свою популярність в кулінарних колах. Ця ніжна й ароматна страва, яку часто подають на білих грінках або скибочках хліба, є не тільки чудовою закускою, але й може бути ситною альтернативою традиційним салатам.