24 Канал со ссылкой на Torchyn и фудблогершу @innakluchnik31 предлагает 3 рецепта кабачковой икры на зиму: с майонезом, кетчупом или быстрый на сковороде. Выберите лучший для себя, одно известно точно – каждый приятно удивит своим результатом.
Как вкусно закрутить икру из кабачков?
Кабачковая икра с майонезом
- Время: 3,5 часа
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 3 килограмма кабачков;
– 10 – 15 зубков чеснока;
– 250 граммов томатной пасты;
– 250 граммов майонеза;
– 1 столовая ложка соли;
– 100 граммов сахара;
– 0,5 чайной ложки красного молотого перца;
– 100 граммов масла;
– 2 столовые ложки уксуса 9%.
Приготовление:
- Кабачки помойте, порежьте, очистите от кожуры и семян. Пропустите их через мясорубку вместе с чесноком.
- Добавьте майонез, томатную пасту, соль, сахар, перец, масло и варите на медленном огне 2,5 часа, периодически помешивая.
- Тем временем помойте банки, простерилизуйте.
- После завершения указанного времени, влейте в икру 2 столовые ложки уксуса и выключите. Разлейте икру в банки и закрутите. Оставьте охлаждаться.
Готово!
Кабачковая икра с кетчупом
- Время: 1 час
- Порции: 3
Ингредиенты:
– 1,4 килограмма кабачков;
– 300 граммов моркови;
– 300 граммов лука;
– 4 зубчика чеснока;
– 1/3 стакана растительного масла;
– 200 граммов кетчупа;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка уксуса;
– черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Лук и кабачки нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке.
- В толстом сотейнике нагрейте масло, обжарьте в нем до золотистого цвета лук с морковью.
- Добавьте в сотейник кабачок и готовьте под крышкой пока он не размякнет, периодически помешивая.
- Когда кабачок будет почти готов добавьте сахар, соль, черный молотый перец, кетчуп. Перемешайте и тушите на медленном огне около 5 минут.
- Используя блендер, измельчите кабачковую икру с кетчупом до однородной консистенции, добавьте уксус и хорошо вымешайте.
- Верните икру на плиту и доведите ее до кипения. Теперь кабачковую икру с кетчупом можно разложить по стерилизованным банкам и накрыть крышками, но пока не герметично.
- Банки с икрой поставьте в кастрюлю и залейте теплой водой, чтобы она покрывала банки где-то на 80%.
- С момента закипания воды стерилизуйте кабачковую икру в банках 15 минут. Через это время выньте банки из кастрюли, герметично закройте крышками.
- Оставьте икру пока она полностью не остынет, затем перенесите в защищенное от солнца прохладное место.
Готово!
Кабачковая икра на сковороде
- Время: 45 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 сладкий перец;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки майонеза;
– пучок укропа и петрушки;
– соль, перец, сахар – по вкусу;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Подготовьте все овощи: очистите и вымойте. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, а кабачок – натрите. Перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Зелень мелко порубите.
- На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковь примерно 5 минут.
- Добавьте на сковороду кабачки и перец, тушите на маленьком огне 6 – 8 минут, время от времени помешивая.
- Добавьте соль, перец и тушите еще 8 минут. Тем временем мелко нарежьте чеснок, всыпьте его вместе с сахаром к овощам и все хорошо перемешайте.
- В конце добавьте томатную пасту и майонез, тушите еще 10 минут. Добавьте зелень, перемешайте и готовьте еще 2 – 3 минуты.
Готово!
