Всего за 20 минут вы приготовите блюдо, которое понравится даже самым скептическим потребителям. Рецептом намазки из кабачков делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @_with_anna._.

Читайте также Самая вкусная острая аджика на зиму по проверенному рецепту

Как приготовить кабачковую намазку?

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 600 граммов кабачков;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 1 зубок чеснока;

– 2 плавленых сырка;

– соль, перец – по вкусу;

– масло для жарки.

Пошаговый рецепт намазки: смотрите видео

Приготовление:

Кабачки нарежьте на кубики. Посолите и отожмите.

Лук нарежьте кубиками. Поджарьте на растительном масле до золотистости. Добавьте тертую морковь и жарьте еще 2 минуты.

Отожмите от жидкости кабачки и добавьте к овощам. Тушите под крышкой до мягкости.

Натрите чеснок и добавьте тертый плавленый сыр. Перемешайте и добавьте специи. Подождите, пока растает сыр, и можете подавать.

Приятного аппетита!

Что еще приготовить из кабачков?