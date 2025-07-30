Даже когда свободного времени мало, возможность вкусно поесть никуда не исчезает. В таком случае на помощь приходят летние салаты, которые порадуют вкусом и питательностью. 24 Канал предлагает приготовить такой салат с кабачками по рецепту портала Ukr.Media.

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Как приготовить салат с кабачками?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 граммов кабачка;
– 1 столовая ложка кунжута;
– пол чайной ложки меда;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 2 столовые ложки лимонного сока.

Приготовление:

  1. Молодые кабачки моем и нарезаем на пластины с помощью овощечистки.
  2. Кунжут подсушиваем на сухой сковородке.
  3. Все ингредиенты для заправки хорошо перемешиваем, мед можно немного подтопить.
  4. Кабачок кладем в миску, заправляем и посыпаем кунжутом.

Приятного аппетита!

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