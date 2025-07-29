Вареная кукуруза – одно из самых простых блюд, однако даже ее можно усовершенствовать с помощью нехитрых манипуляций. 24 Канал советует опробовать способ приготовления вареной кукурузы с молоком и маслом, которым поделился портал "Время действий".

Не пропустите Японский майонез за 10 минут: быстрый рецепт от Эктора

Как сварить кукурузу с маслом и молоком?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 початка кукурузы;

– 2 стакана молока (3,2%);

– 120 граммов сливочного масла;

– 1 литр воды;

– по щепотке соли и сахара.

Приготовление:

Кочаны очищаем от листьев и моем под проточной водой. Воду доводим до кипения на среднем огне, добавляем в нее остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем. Снова ждем закипания и кладем кукурузу. Варим 20 – 25 минут, затем выключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем еще на 10 минут, чтобы кукуруза впитала больше молока.

Приятного аппетита!

Не кабачки, а клад: рецепт: рецепт закуски, которую съедают в один миг.