Варена кукурудза – одна з найпростіших страв, однак навіть її можна вдосконалити за допомогою нехитрих маніпуляцій. 24 Канал радить випробувати спосіб приготування вареної кукурудзи з молоком і маслом, яким поділився портал "Час дій".
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Як зварити кукурудзу з маслом та молоком?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 качани кукурудзи;
– 2 склянки молока (3,2%);
– 120 грамів вершкового масла;
– 1 літр води;
– по дрібці солі та цукру.
Приготування:
- Качани очищаємо від листя та миємо під проточною водою.
- Воду доводимо до кипіння на середньому вогні, додаємо в неї решту інгредієнтів і добре перемішуємо. Знову чекаємо закипання та кладемо кукурудзу.
- Варимо 20 – 25 хвилин, потім вимикаємо вогонь, накриваємо каструлю кришкою та залишаємо ще на 10 хвилин, щоб кукурудза ввібрала більше молока.
Смачного!
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