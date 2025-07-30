Навіть коли вільного часу обмаль, можливість смачно поїсти нікуди не зникає. В такому випадку на допомогу приходять літні салати, які потішать смаком та поживністю. 24 Канал пропонує приготувати такий салат з кабачками за рецептом порталу Ukr.Media.

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Як приготувати салат з кабачками?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів кабачка;

– 1 столова ложка кунжуту;

– пів чайної ложки меду;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 2 столові ложки лимонного соку.

Приготування:

Молоді кабачки миємо та нарізаємо на пластини за допомогою овочечистки. Кунжут підсушуємо на сухій сковорідці. Всі інгредієнти для заправки добре перемішуємо, мед можна трішки підтопити. Кабачок кладемо в миску, заправляємо та посипаємо кунжутом.

Смачного!

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