Цей перевірений часом рецепт аджики використовується вже десятиліттями – пропорції ретельно вивірені, що гарантує незмінно смачний результат. 24 Канал з посиланням на ДН пропонує закрити гостру аджику і вам.
Читайте також 3 найкращі рецепти кабачкової ікри на зиму, яку має зробити кожна господиня
Як закрити гостру аджику на зиму?
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 кілограми стиглих помідорів;
– 500 грамів солодкого перцю;
– 3 – 4 штуки гострого перцю (червоного, стручкового);
– 200 грамів часнику;
– 2 столові ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– 100 мілілітрів рослинної олії;
– мелений коріандр, хмелі-сунелі, сушена паприка – на смак.
Приготування:
- Оберіть стиглі, м'ясисті помідори та солодкий перець. Промийте, у перців видаліть плодоніжки та насіння, у томатів – ущільнення у місці плодоніжки. Гострий перець використовуйте з насінням, якщо хочеться по-справжньому пекучої аджики.
- Усі овочі пропустіть через м'ясорубку або подрібніть в блендері до однорідної маси. Часник додайте в кінці або одразу, якщо хочеться більш м'який аромат.
- Перелийте овочеву масу у каструлю з товстим дном. Варіть на повільному вогні близько 40 – 50 хвилин, регулярно помішуючи. Маса має злегка уваритися і загуснути.
- Влийте рослинну олію, додайте сіль, цукор і, за бажанням, спеції. Перемішайте та продовжуйте варити ще 10 хвилин. Наприкінці влийте оцет, кип'ятіть ще пару хвилин і зніміть з вогню.
- Аджику розлийте у стерилізовані банки в гарячому вигляді. Одразу закатайте кришками, переверніть догори дном і укутуйте до повного охолодження.
Готово!
Взимку також особливо актуальна квашена капуста, яка є не тільки смачним частуванням, а й багатим джерелом вітамінів та мікроелементів. Як її закрити на зиму розповідає Смачно24.