У приготуванні фучок немає нічого складного, тож будьте готовими до того, що вам захочеться готувати їх ледь не кожного дня. Особливо смачними вони будуть зі сметаною або грибним соусом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Читайте також Королівська закуска: закриваємо баклажани на зиму за найкращим рецептом

Фучки родом з лемківської кухні, яка є дуже простою й ужитковою, а її страви – поживні й не клопітні. Робляться фучки до непристойного просто,

– розповіла Маріанна Душар, відома як "пані Стефа".

Як приготувати фучки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка квашеної капусти;

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка молока;

– 1 цибулина;

– 3 яйця;

– 2 грами соди;

– 2 грами кмину;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування:

Квашену капусту віджимаємо від зайвої рідини й дрібно шаткуємо. Цибулю нарізаємо якнайменше. У глибокій мисці з’єднуємо молоко, яйця, соду, сіль та борошно, замішуємо тісто трохи густіше, ніж для млинців. Додаємо капусту, цибулю і кмин, ретельно перемішуємо. Консистенція має нагадувати густу сметану. Якщо вийшло занадто густо – доливаємо молоко, якщо рідко – підсипаємо ще борошна. Смажимо оладки на розігрітій олії з обох сторін до золотистої скоринки. Подаємо зі сметаною або грибним соусом.

Смачного!

Що ще приготувати на швидку руку?