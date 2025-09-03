На зиму баклажани закривають у різні способи: із часником та іншими додатками, цілі або нарізані. 24 Канал з посиланням на Сенсація пропонує закрити баклажани шматочками.

Як закрити баклажани на зиму?

Час: 2 години

2 години Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 1 кілограм баклажанів;

– 10 штук солодкого перцю;

– 100 грамів кропу;

– 100 грамів часнику;

– 200 – 250 мілілітрів олії;

– 2 столові ложки солі з гіркою;

– 6 столових ложок цукру;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 2 столові ложки 9% оцту

Приготування:

Підготуйте овочі. Одну велику головку часнику почистьте та подрібніть ножем або блендером. Помідори помийте, приберіть з них плодоніжки та наріжте довільними шматочками.

Баклажани наріжте кільцями товщиною 1 – 1,5 сантиметра. Перець також помийте, очистьте та розріжте на 4 частини поздовж. В миску до подрібненого часнику додайте пучок дрібно нарізаного кропу.

Начищені помідори пропустіть через м'ясорубку, перелийте в каструлю, накрийте кришкою та поставте на плиту. Томати доведіть до кипіння та кип'ятіть приблизно 30 хвилин.

Тим часом обсмажте підготовлені овочі, робіть це на 2 різних сковорідках. На кожну налийте 100 – 120 мілілітрів олії та розігрійте на середньому вогні. Баклажани та перець необхідно обсмажити з двох сторін, тому закидайте не все одразу, а порціями. Після обсмажування перекладіть їх на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.

Коли в каструлі поруч закиплять помідори, зробіть нагрів нижче середнього і варіть їх помішуючи. Через 30 хвилин додайте часник та кріп, сіль, перець, цукор та оцет.

Залиште томати ще на кілька хвилин на плиті.

Тим часом у стерилізовані банки на дно покладіть баклажани, потім шар перцю та трішки томатної заливки. Потім знову баклажани, перець та помідори. І так до самого верху банки.

Коли повністю заповните банки, закрийте їх стерилізованими кришками та закутайте в ковдру до охолодження.

Готово!

Що ще приготувати з баклажанів?

