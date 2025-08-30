Баклажан – це той овоч, який обожнюють абсолютно усі. Він завжди має оригінальний смак і чудово доповнює навіть святкову трапезу. 24 Канал пропонує прості рецепти з баклажаном від порталу Cookpad – тут кожен знайде щось собі до смаку.
Як зробити мариновані баклажани?
- Час: 20 хвилин + маринування
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм баклажанів;
– 3 зубчики часнику;
– 1 перець чилі;
– 1 пучок базиліку;
– 2 столові ложки винного оцту;
– 200 мілілітрів рослинної олії;
– сіль
Приготування:
- Баклажани очистіть від шкірки та наріжте кружальцями.
- Посипте їх сіллю й залиште під гнітом на 24 години.
- Виділений сік злийте, кружальця обдайте окропом і обсушіть серветками.
- У підготовлену банку викладайте шарами баклажани, подрібнений часник, шматочки перцю чилі та листя базиліку.
- Влийте винний оцет і повністю залийте овочі олією.
- Поставте банку в темне місце на три доби при кімнатній температурі.
- Зберігати баклажани потрібно в прохолоді та без доступу світла. Їсти можна вже після настоювання або відкласти як консервацію на зиму.
Як зробити салат з баклажанів?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 1 плавлений сирок;
– 2 – 3 яйця;
– майонез;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Баклажани почистіть від шкірки та наріжте кубиками. Обсмажте їх на олії так, щоб шматочки залишалися цілісними.
- За кілька хвилин до готовності додайте подрібнений часник, посоліть до смаку.
- Моркву натріть на тертці, а цибулю дрібно наріжте. Обсмажте їх разом до м’якості.
- Тепер формуйте салат шарами: спочатку баклажани, зверху тонкий шар майонезу, потім суміш моркви з цибулею. Потім знову майонез, далі викладіть натерті яйця, також змастіть майонезом, а фінальним шаром буде тертий сир.
- Перед подачею залиште страву на кілька годин у холодильнику, щоб смаки гарно поєдналися.
Як зробити рататуй?
Час: 1 година 15 хвилин
Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 болгарський перець;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 200 мілілітрів томатного пюре (або свіжі натерті помідори);
– сіль, перець, сушений або свіжий тим’ян, базилік
оливкова олія.
Приготування:
- На сковороді підсмажте цибулю, часник і перець, поки вони не стануть м’якими. Потім додайте томатне пюре, приправте сіллю, перцем і спеціями. Протушкуйте суміш близько 10 – 15 хвилин.
- Баклажан, кабачок і помідори наріжте тонкими кружальцями.
- На дно форми рівномірно викладіть томатний соус. Зверху розкладіть овочі у вигляді спіралі, чергуючи за кольором.
- Полийте овочі ароматною олією зі спеціями. За бажанням у саму олію можна додати подрібнений часник чи свіжу зелень.
- Накрийте форму пергаментом, вирізаним за її розміром, і відправте в духовку.
- Запікайте при температурі 180 градусів протягом 40 – 50 хвилин, доки овочі не стануть м’якими.
Смачного!