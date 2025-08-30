Баклажан – это тот овощ, который обожают абсолютно все. Он всегда имеет оригинальный вкус и прекрасно дополняет даже праздничную трапезу. 24 Канал предлагает простые рецепты с баклажаном от портала Cookpad – здесь каждый найдет что-то себе по вкусу.

Как сделать маринованные баклажаны?

Время : 20 минут + маринование

: 20 минут + маринование Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм баклажанов;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 перец чили;

– 1 пучок базилика;

– 2 столовые ложки винного уксуса;

– 200 миллилитров растительного масла;

– соль

Приготовление:

Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Посыпьте их солью и оставьте под гнетом на 24 часа. Выделенный сок слейте, кружочки обдайте кипятком и обсушите салфетками. В подготовленную банку выкладывайте слоями баклажаны, измельченный чеснок, кусочки перца чили и листья базилика. Влейте винный уксус и полностью залейте овощи маслом. Поставьте банку в темное место на трое суток при комнатной температуре. Хранить баклажаны нужно в прохладе и без доступа света. Есть можно уже после настаивания или отложить как консервацию на зиму.

Как сделать салат из баклажанов?

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 1 плавленый сырок;

– 2 – 3 яйца;

– майонез;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Обжарьте их на растительном масле так, чтобы кусочки оставались целостными. За несколько минут до готовности добавьте измельченный чеснок, посолите по вкусу. Морковь натрите на терке, а лук мелко нарежьте. Обжарьте их вместе до мягкости. Теперь формируйте салат слоями: сначала баклажаны, сверху тонкий слой майонеза, затем смесь моркови с луком. Затем снова майонез, далее выложите натертые яйца, также смажьте майонезом, а финальным слоем будет тертый сыр. Перед подачей оставьте блюдо на несколько часов в холодильнике, чтобы вкусы хорошо соединились.

Как сделать рататуй?

Время: 1 час 15 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 болгарский перец;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 200 миллилитров томатного пюре (или свежие натертые помидоры);

– соль, перец, сушеный или свежий тимьян, базилик

оливковое масло.

Приготовление:

На сковороде поджарьте лук, чеснок и перец, пока они не станут мягкими. Затем добавьте томатное пюре, приправьте солью, перцем и специями. Протушите смесь около 10 – 15 минут. Баклажан, кабачок и помидоры нарежьте тонкими кружочками. На дно формы равномерно выложите томатный соус. Сверху разложите овощи в виде спирали, чередуя по цвету. Полейте овощи ароматным маслом со специями. По желанию в само масло можно добавить измельченный чеснок или свежую зелень. Накройте форму пергаментом, вырезанным по ее размеру, и отправьте в духовку. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 40 – 50 минут, пока овощи не станут мягкими.

Приятного аппетита!