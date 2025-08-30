Баклажан – это тот овощ, который обожают абсолютно все. Он всегда имеет оригинальный вкус и прекрасно дополняет даже праздничную трапезу. 24 Канал предлагает простые рецепты с баклажаном от портала Cookpad – здесь каждый найдет что-то себе по вкусу.
Как сделать маринованные баклажаны?
- Время: 20 минут + маринование
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм баклажанов;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 перец чили;
– 1 пучок базилика;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– 200 миллилитров растительного масла;
– соль
Приготовление:
- Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте кружочками.
- Посыпьте их солью и оставьте под гнетом на 24 часа.
- Выделенный сок слейте, кружочки обдайте кипятком и обсушите салфетками.
- В подготовленную банку выкладывайте слоями баклажаны, измельченный чеснок, кусочки перца чили и листья базилика.
- Влейте винный уксус и полностью залейте овощи маслом.
- Поставьте банку в темное место на трое суток при комнатной температуре.
- Хранить баклажаны нужно в прохладе и без доступа света. Есть можно уже после настаивания или отложить как консервацию на зиму.
Как сделать салат из баклажанов?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 1 плавленый сырок;
– 2 – 3 яйца;
– майонез;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Обжарьте их на растительном масле так, чтобы кусочки оставались целостными.
- За несколько минут до готовности добавьте измельченный чеснок, посолите по вкусу.
- Морковь натрите на терке, а лук мелко нарежьте. Обжарьте их вместе до мягкости.
- Теперь формируйте салат слоями: сначала баклажаны, сверху тонкий слой майонеза, затем смесь моркови с луком. Затем снова майонез, далее выложите натертые яйца, также смажьте майонезом, а финальным слоем будет тертый сыр.
- Перед подачей оставьте блюдо на несколько часов в холодильнике, чтобы вкусы хорошо соединились.
Как сделать рататуй?
Время: 1 час 15 минут
Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 болгарский перец;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 200 миллилитров томатного пюре (или свежие натертые помидоры);
– соль, перец, сушеный или свежий тимьян, базилик
оливковое масло.
Приготовление:
- На сковороде поджарьте лук, чеснок и перец, пока они не станут мягкими. Затем добавьте томатное пюре, приправьте солью, перцем и специями. Протушите смесь около 10 – 15 минут.
- Баклажан, кабачок и помидоры нарежьте тонкими кружочками.
- На дно формы равномерно выложите томатный соус. Сверху разложите овощи в виде спирали, чередуя по цвету.
- Полейте овощи ароматным маслом со специями. По желанию в само масло можно добавить измельченный чеснок или свежую зелень.
- Накройте форму пергаментом, вырезанным по ее размеру, и отправьте в духовку.
- Запекайте при температуре 180 градусов в течение 40 – 50 минут, пока овощи не станут мягкими.
Приятного аппетита!