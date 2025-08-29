Удачный маринад – это основа сочного и нежного шашлыка. 24 Канал пообщался с блогером anny.cooking и расспросил, какую основу для маринада выбирать лучше всего, чтобы мясо просто таяло во рту.
Как можно смягчить мясо?
Смягчить мясо и сделать его более сочным может обычный майонез (это один из немногих случаев, когда я его использую, и здесь он очень классно выполняет свою роль). Я не люблю маринады с вином, кефиром и томатами, – рассказала блогерша.
Также она добавила, что гости всегда хвалят мясо, когда она маринует его в майонезе, лука и соевом соусе.
Как приготовить шашлык на майонезе?
- Час: 4 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 килограмма ошейка;
– 200 миллилитров майонеза;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка перца;
– 1 луковица;
– специи по вкусу.
Приготовление:
- Сначала тщательно промойте мясо и обсушите его бумажными полотенцами.
- Нарежьте кусками размером примерно 4 – 5 сантиметров.
- Добавьте майонез, приправьте солью и перцем, положите нарезанный кольцами лук.
- Оставьте мариноваться минимум на 4 часа, а лучше всего – на ночь в холодильнике.
- После этого нанизывайте кусочки свинины на шампуры и жарьте над горячими углями, периодически вращая, пока мясо не станет румяным и сочным.
Приятного аппетита!
Что приготовить к шашлыку?
- Хорошим решением будет сделать битые огурчики в соевом соусе.
- Они готовятся за считанные минуты без лишних усилий
- Эта пикантная закуска идеально дополнит сочное мясо.