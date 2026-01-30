Панський дерун – це винахід гуцульських господинь, який точно припаде вам до смаку. Готувати його легше, ніж звичайні деруни, а улюбленої страви виходить ще більше на порцію. Переконайтеся у цьому з рецептом з інстаграму liliya.cooking.
Як приготувати панський дерун
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 – 7 картоплин;
– 2 цибулі;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль та перець до смаку;
грибна підлива:
– 500 грамів печериць;
– 1 цибуля;
– 50 мілілітрів вершків;
– сіль та перець до смаку;
– твердий сир.
Готуємо знамениті панські деруни: відео
Приготування:
- Натріть картоплю й цибулю, додайте яйце, борошно та спеції, добре перемішайте.
- Обсмажте деруни на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків.
- Для соусу гриби дрібно наріжте, підсмажте з цибулею, приправте, влийте вершки й тушкуйте під кришкою кілька хвилин.
- Подавайте деруни гарячими, поливши грибним соусом і посипавши тертим сиром.
З якої картоплі готувати деруни?
Вибір картоплі – важлива частина приготування дерунів. Саме від цього вибору залежить консистенція та смак страви, розповідає Cookpad.
Обирайте крохмалисту картоплю – це найкращий союзник у приготуванні дерунів. Перевірити вміст крохмалю дуже просто: розріжте картоплю навпіл та потріть половинки одна об одну.
Якщо зможете підняти їх разом, тримаючи лише одну частинку – все чудово і деруни будуть неймовірними.
