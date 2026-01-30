Панский дерун – это изобретение гуцульских хозяек, которое точно придется вам по вкусу. Готовить его легче, чем обычные деруны, а любимого блюда получается еще больше на порцию. Убедитесь в этом с рецептом из инстаграма liliya.cooking.
Как приготовить панский дерун
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 – 7 картофелин;
– 2 лука;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки муки;
– соль и перец по вкусу;
грибная подлива:
– 500 граммов шампиньонов;
– 1 лук;
– 50 миллилитров сливок;
– соль и перец по вкусу;
– твердый сыр.
Готовим знаменитые панские драники: видео
Приготовление:
- Натрите картофель и лук, добавьте яйцо, муку и специи, хорошо перемешайте.
- Обжарьте деруны на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
- Для соуса грибы мелко нарежьте, поджарьте с луком, приправьте, влейте сливки и тушите под крышкой несколько минут.
- Подавайте деруны горячими, полив грибным соусом и посыпав тертым сыром.
Из какого картофеля готовить драники?
Выбор картофеля – важная часть приготовления драников. Именно от этого выбора зависит консистенция и вкус блюда, рассказывает Cookpad.
Выбирайте крахмалистый картофель – это лучший союзник в приготовлении драников. Проверить содержание крахмала очень просто: разрежьте картофель пополам и потрите половинки друг о друга.
Если сможете поднять их вместе, держа только одну частицу – все прекрасно и деруны будут невероятными.
