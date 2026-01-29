Цей пиріг такий смачний та красивий, що спершу у вас розпитуватимуть, в якій пекарні ви його купували. Поєднання лимону та маку створює гармонію, встояти перед якою просто неможливо, розповідає TikTok hryshkina.katia.

Як приготувати пиріг "12 ложок"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 12 столових ложок цукру;

– цедра та сік 1 лимона;

– 12 столових ложок молока;

– 12 столових ложок олії;

– 12 столових ложок борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 3 столові ложки маку.

Готуємо колоритний пиріг: відео

Приготування:

У мисці збийте яйця з цукром, додайте лимонну цедру та сік. Влийте молоко й олію, всипте борошно з розпушувачем і мак. Перемішайте до однорідного тіста. Сковорідку злегка змастіть олією, вилийте тісто, накрийте кришкою й готуйте на мінімальному вогні близько 15 хвилин. Акуратно переверніть і допечіть ще 5 хвилин.

Що робити, щоб мак не гірчив?

Гіркота в маку з’являється через окислення масел, що в ньому містяться. Чим довше він зберігається – тим більше в ньому гірчинки, розповідає Smaker.

Щоб бути точно впевненим у результаті, найкраще мак проварити. Залийте мак молоком або водою так, щоб рідина повністю його повністю покривала, і прокип'ятіть на маленькому вогні хвилин 15 – 20. А ще краще спрацює молоко, бо не просто забере гіркоту, а й зробить зернятка ніжнішими.

До речі, не варто перетирати мак наперед, у такому стані він окислюється швидше.

