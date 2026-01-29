Цей пиріг такий смачний та красивий, що спершу у вас розпитуватимуть, в якій пекарні ви його купували. Поєднання лимону та маку створює гармонію, встояти перед якою просто неможливо, розповідає TikTok hryshkina.katia.
Як приготувати пиріг "12 ложок"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 12 столових ложок цукру;
– цедра та сік 1 лимона;
– 12 столових ложок молока;
– 12 столових ложок олії;
– 12 столових ложок борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 3 столові ложки маку.
Готуємо колоритний пиріг: відео
Приготування:
- У мисці збийте яйця з цукром, додайте лимонну цедру та сік.
- Влийте молоко й олію, всипте борошно з розпушувачем і мак. Перемішайте до однорідного тіста.
- Сковорідку злегка змастіть олією, вилийте тісто, накрийте кришкою й готуйте на мінімальному вогні близько 15 хвилин.
- Акуратно переверніть і допечіть ще 5 хвилин.
Що робити, щоб мак не гірчив?
Гіркота в маку з’являється через окислення масел, що в ньому містяться. Чим довше він зберігається – тим більше в ньому гірчинки, розповідає Smaker.
Щоб бути точно впевненим у результаті, найкраще мак проварити. Залийте мак молоком або водою так, щоб рідина повністю його повністю покривала, і прокип'ятіть на маленькому вогні хвилин 15 – 20. А ще краще спрацює молоко, бо не просто забере гіркоту, а й зробить зернятка ніжнішими.
До речі, не варто перетирати мак наперед, у такому стані він окислюється швидше.
