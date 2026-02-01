Молдавські вареники мають чим приємно вразити навіть досвідчених господинь, чиї дбайливі руки приготували не одну сотню страв. Вони не розлазяться, а картопляно-цибулева начинка надає ідеального колориту, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати молдавські вареники?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– 400 мілілітрів кефіру;
начинка:
– 900 грамів картоплі;
– 3 цибулі;
– сіль та перець до смаку;
– молоко та вершкове масло.
Страва, перед якої неможливо встояти / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Просіяне борошно змішати з сіллю, у центр влити кефір. Замішувати спочатку ложкою, потім руками до м’якого, еластичного тіста, яке трохи липне, але тримає форму.
- Накрити й залишити на 1 годину, один раз обім’явши.
- Очищену картоплю відварити з сіллю до м’якості. Цибулю нарізати й обсмажити на олії, наприкінці додати масло й злегка підрум’янити.
- З картоплі злити воду, влити трохи молока, додати масло й розтовкти до пюре.
- Вмішати цибулю разом із жиром — начинка має бути ніжною та соковитою.
- Тісто поділити на 3 частини, скачати джгути, нарізати шматочками й злегка присипати борошном.
- Кожен шматочок розкачати, викласти начинку та щільно защипнути краї.
- Варимо вареники та подаємо зі сметаною, також можна додати шкварки.
Скільки часу треба варити вареники?
Варіння – ключовий етап у приготуванні вареників. Якщо зробити помилку, то вони розваряться або будуть сирими, і тоді всі зусилля зійдуть нанівець, розповідає Przyslij przepis.
Щоб усе було ідеальним, варто дотримуватися простого правила:
- свіжозліплені вареники варимо 2 – 4 хвилини після спливання на поверхню;
- змороженим вареникам потрібно трішки більше часу, 4 – 6 хвилин.
Пам'ятайте про розмір каструлі: на 1 кілограм вареників потрібно 3 – 4 літри води. Інакше є ризик злипання, що для естетики страви не бажано.
