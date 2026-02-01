Молдавські вареники мають чим приємно вразити навіть досвідчених господинь, чиї дбайливі руки приготували не одну сотню страв. Вони не розлазяться, а картопляно-цибулева начинка надає ідеального колориту, розповідає портал "Господинька".

Не пропустіть Бекхем показав, як смачно приготувати курку: прості інгредієнти і ресторанний ефект

Як приготувати молдавські вареники?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– 400 мілілітрів кефіру;

начинка:

– 900 грамів картоплі;

– 3 цибулі;

– сіль та перець до смаку;

– молоко та вершкове масло.

Страва, перед якої неможливо встояти / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Просіяне борошно змішати з сіллю, у центр влити кефір. Замішувати спочатку ложкою, потім руками до м’якого, еластичного тіста, яке трохи липне, але тримає форму. Накрити й залишити на 1 годину, один раз обім’явши. Очищену картоплю відварити з сіллю до м’якості. Цибулю нарізати й обсмажити на олії, наприкінці додати масло й злегка підрум’янити. З картоплі злити воду, влити трохи молока, додати масло й розтовкти до пюре. Вмішати цибулю разом із жиром — начинка має бути ніжною та соковитою. Тісто поділити на 3 частини, скачати джгути, нарізати шматочками й злегка присипати борошном. Кожен шматочок розкачати, викласти начинку та щільно защипнути краї. Варимо вареники та подаємо зі сметаною, також можна додати шкварки.

Скільки часу треба варити вареники?

Варіння – ключовий етап у приготуванні вареників. Якщо зробити помилку, то вони розваряться або будуть сирими, і тоді всі зусилля зійдуть нанівець, розповідає Przyslij przepis.

Щоб усе було ідеальним, варто дотримуватися простого правила:

свіжозліплені вареники варимо 2 – 4 хвилини після спливання на поверхню;

змороженим вареникам потрібно трішки більше часу, 4 – 6 хвилин.

Пам'ятайте про розмір каструлі: на 1 кілограм вареників потрібно 3 – 4 літри води. Інакше є ризик злипання, що для естетики страви не бажано.

Що ще приготувати?