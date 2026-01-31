Відбивну з пармезаном можна зустріти не лише в ресторанному меню – ви легко можете відтворити її на власній кухні. Рецептом оригінальної страви з простих інгредієнтів поділився зірковий син Бекхемів Бруклін у своєму інстаграмі.

Як приготувати відбивну з пармезаном?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– курячий фарш;

– сіль та перець до смаку;

– панірувальні сухарі;

– олія;

– томатне пюре;

– сир Пармезан;

– лист базиліка.

Як перетворити курятину на шедевр: відео

Приготування:

Приправте сирий фарш сіллю й чорним перцем та ретельно перемішайте. Частину маси викладіть на дошку з харчовою плівкою й сформуйте тонкий прямокутник. Окремо підготуйте сухарі та збиті яйця. М’ясо спочатку занурте в яйця, потім рівномірно обваляйте в паніруванні. Обсмажте у добре розігрітій олії до рум’яної скоринки й повної готовності. Томатне пюре розмішайте до гладкої консистенції. Викладіть м’ясо у форму, полийте пюре, щедро посипте сиром і запікайте, поки він не розплавиться. Перед подачею додайте базилік і ще трохи сиру.

Як вибрати свіжий курячий фарш?

Вибирати фарш треба ретельніше, аніж філе. Подрібнене мʼясо швидше псується, тому тут потрібно вмикати "режим експерта", радить Haps.

Найперше – колір та загальний вигляд. Якісний курячий фарш має бути ніжно-рожевим, матовим, але з легким здоровим блиском. Сіруватий відтінок, темні плями або надмірна блідість можуть підказувати, що мʼясо залежалося або було оброблене хімією.

А ще обовʼязково звертайте увагу на консистенцію. Фарш має лежати окремими "черв'ячками" або купою з чіткою структурою. Якщо він виглядає як однорідна розпливчаста каша або паста, скоріш за все, туди додали забагато води, шкіри чи сполучної тканини.

