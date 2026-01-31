Отбивную с пармезаном можно встретить не только в ресторанном меню – вы легко можете воспроизвести ее на собственной кухне. Рецептом оригинального блюда из простых ингредиентов поделился звездный сын Бекхэмов Бруклин в своем инстаграме.
Как приготовить отбивную с пармезаном?
- Время: 30 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– куриный фарш;
– соль и перец по вкусу;
– панировочные сухари;
– масло;
– томатное пюре;
– сыр Пармезан;
– лист базилика.
Как превратить курятину в шедевр: видео
Приготовление:
- Приправьте сырой фарш солью и черным перцем и тщательно перемешайте.
- Часть массы выложите на доску с пищевой пленкой и сформируйте тонкий прямоугольник.
- Отдельно подготовьте сухари и взбитые яйца.
- Мясо сначала окуните в яйца, затем равномерно обваляйте в панировке.
- Обжарьте в хорошо разогретом масле до румяной корочки и полной готовности.
- Томатное пюре размешайте до гладкой консистенции. Выложите мясо в форму, полейте пюре, щедро посыпьте сыром и запекайте, пока он не расплавится.
- Перед подачей добавьте базилик и еще немного сыра.
Как выбрать свежий куриный фарш?
Выбирать фарш надо тщательнее, чем филе. Измельченное мясо быстрее портится, поэтому здесь нужно включать "режим эксперта", советует Haps.
В первую очередь – цвет и общий вид. Качественный куриный фарш должен быть нежно-розовым, матовым, но с легким здоровым блеском. Сероватый оттенок, темные пятна или чрезмерная бледность могут подсказывать, что мясо залежалось или было обработано химией.
А еще обязательно обращайте внимание на консистенцию. Фарш должен лежать отдельными "червячками" или кучей с четкой структурой. Если он выглядит как однородная расплывчатая каша или паста, скорее всего, туда добавили слишком много воды, кожи или соединительной ткани.
