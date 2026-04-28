Картопляні котлети – це та страва, яка точно вразить універсальністю. Їх можна готувати на будь-який випадок життя, а ще вони абсолютно не потребують витрат грошей, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати картопляні котлети?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 3 цибулі;

– шматочок вершкового масла;

– 6 столових ложок борошна;

– сіль та перець до смаку;

– 100 грамів сиру;

– 4 яйця;

– 150 грамів панірувальних сухарів;

– сметана та кріп для подачі.

Дешево і дуже смачно / Фото Cookpad

Приготування:

Очищену картоплю відваріть у підсоленій воді до м’якості (близько 15 хвилин), злийте воду та залиште охолоджуватися. Тим часом підсмажте подрібнену цибулю до золотистості, приправивши її сіллю та перцем. Наприкінці додайте до цибулі вершкове масло та тертий сир, щойно він почне танути – одразу знімайте сковорідку з плити. Натріть картоплю на тертці, з’єднайте з цибулево-сирною масою та борошном. Із готового тіста сформуйте котлети, послідовно занурте їх у збите яйце та панірувальні сухарі, а потім обсмажте на олії до рум’яності. Подавайте страву з соусом на основі сметани, свіжого кропу та часнику.

Чим можна замінити панірувальні сухарі?

Якщо панірувальних сухарів під рукою немає, їх можна замінити подрібненими вівсяними пластівцями або несолодкими кукурудзяними пластівцями. Також чудово підійде манка або звичайне борошно, яке створює тонку й ніжну скоринку, підказує Onet.

Для більш вишуканого смаку можна використати подрібнені горіхи або твердий сир, натертий на дрібній тертці. Ще одним цікавим варіантом є використання подрібнених крекерів або чіпсів, які вже містять спеції та додають страві додаткової пікантності.

