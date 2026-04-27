Саме тому інколи достатньо не нових інгредієнтів, а іншої ідеї, пише Готуємо в Кайф. Яйця, сир, ковбаса, трохи тіста – і замість звичної яєчні виходить щось значно цікавіше, що зручно взяти в руку, подати теплим і не готувати окремо до кожного шматка.

Як спекти солоні мафіни з сиром і ковбасою?

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 100 мілілітрів молока;

– 50 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 150 грамів борошна;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 100 грамів сиру;

– 150 грамів ковбаси або сосисок;

– 1 помідор;

– кріп до смаку.

Приготування:

У глибокій мисці з’єднайте яйця, молоко, сіль і олію, після чого добре збийте до однорідної маси. Далі всипте борошно разом із розпушувачем і ретельно перемішайте, щоб тісто стало гладким, без грудочок. Сир натріть або наріжте дрібними шматочками, ковбасу чи сосиски подрібніть невеликими кубиками, помідор також наріжте дрібно, кріп посічіть. Усе підготовлене додайте до тіста й ще раз добре перемішайте, щоб начинка рівномірно розподілилася. Готову масу розкладіть у формочки для мафінів, заповнюючи їх не до самого верху. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 – 35 хвилин, поки мафіни не підрум’яняться й не стануть пружними всередині. Подавайте теплими або після охолодження.

Що ще можна приготувати на сніданок?

На сніданок не обов’язково знову готувати яєчню, бутерброди чи вівсянку з бананом, пише Taste. Можна піти іншим шляхом і зробити, наприклад, солоні сирники із зеленню та твердим сиром, гарячі вафлі з картоплі, кукурудзяні оладки, запечені тости з грибами й моцарелою або лаваш із хрусткою начинкою.

Якщо хочеться чогось незвичного, варто звернути увагу на поєднання, які рідко згадують першими. Пшоно з сиром і яйцем, запечене до легкої скоринки. Грецький йогурт із підсмаженими яблуками, горіхами та дрібкою солі. Хліб, обсмажений у яйці, але з начинкою з крем-сиру і зелені. Навіть звичайні млинці можна перетворити на іншу страву, якщо загорнути в них шинку, сир, шпинат або гриби, а потім ще кілька хвилин потримати на сковорідці.

Окремо варто мати кілька ідей "на автоматі", коли немає часу довго думати. Запечена вівсянка порційно, гарячі сендвічі з грушею і сиром, тост із авокадо та запеченим гарбузом, сирна намазка з редискою і кропом, булгур із яйцем пашот. Іноді достатньо просто змінити форму подачі, щоб знайома їжа сприймалася зовсім інакше. Бо незвичний сніданок – це не завжди про рідкісні продукти. Частіше йдеться про вдалу ідею, яка подарує заряд гарного настрою на весь день.

