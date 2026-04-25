Шоколадний бісквіт тут має залишитися м’яким, без сухих країв, а крем – тримати форму, але не бути важким, зазначає Nata.cooking. Саме в цьому поєднанні й ховається весь секрет десерту.

Як приготувати шоколадне тістечко з кремом?

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів борошна;

– 20 грамів какао;

– 5 грамів розпушувача;

– 25 мілілітрів олії;

– 20 – 25 грамів меду;

– дрібка солі;

– 1 плитка шоколаду для декору;

для крему:

– 200 мілілітрів вершків жирністю 33%;

– 200 грамів вершкового сиру;

– 120 грамів згущеного молока;

– 12 грамів желатину;

– 60 мілілітрів води або молока.

Приготування:

Для бісквіта яйця збийте з цукром і дрібкою солі до пишної світлої маси. Додайте олію та мед, після чого акуратно перемішайте. Окремо просійте борошно, какао й розпушувач, а потім поступово введіть сухі інгредієнти до яєчної маси, обережно перемішуючи лопаткою рухами знизу вгору, щоб тісто залишалося легким і повітряним. Перелийте готову масу на деко, застелене якісним пергаментом, рівномірно розрівняйте й випікайте при температурі 175 градусів приблизно 10 – 12 хвилин. Важливо не пересушити бісквіт. Після випікання дайте йому охолонути, зніміть пергамент і розріжте на 2 однакові частини, за потреби акуратно підрівнявши сухі краї. Для крему желатин залийте холодною водою або молоком і залиште на 15 хвилин, щоб він набух. Холодні вершки збийте до стійких піків, додайте вершковий сир і згущене молоко, перемішайте до однорідності. Желатин розтопіть на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовій печі, стежачи, щоб він не став гарячим, після чого влийте його в крем і ще раз збийте всю масу приблизно 2 – 3 хвилини. На одну половину бісквіта одразу викладіть крем, швидко розрівняйте, накрийте другою половиною й поставте в холодильник на кілька годин, щоб десерт добре стабілізувався. Після охолодження за бажанням полийте поверхню розтопленим шоколадом і наріжте на порційні тістечка.

Як визначити чи справжній шоколад?

Справжній шоколад видно ще до першого шматка – він має рівну поверхню, легкий блиск і ламається з чітким сухим звуком, а не гнеться в руках, пише Eatingwell. Якщо плитка м’яка, матова або занадто пластична при кімнатній температурі, це часто означає, що в складі багато сторонніх жирів.

Головна перевірка – склад. У справжньому шоколаді на перших позиціях мають бути какао-маса, какао-масло, інколи цукор і молочні компоненти, якщо це молочний варіант. Якщо замість какао-масла вказані рослинні жири, пальмова олія або їх замінники, це вже кондитерська плитка, а не класичний шоколад.

Ще одна ознака – як він тане. Справжній шоколад швидко м’якшає від тепла пальців, бо какао-масло плавиться майже при температурі тіла.

